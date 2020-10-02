Главный тренер ЦСКА прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы

В пятницу прошла жеребьевка группового раунда турнира. Единственный оставшийся представитель России ЦСКА по ее итогам попал в группу К, где сыграет с командами "Динамо" Загреб, "Фейенорд" из Нидерландов и "Вольфсберг" из Австрии.

Наставник армейцев Виктор Ганчаренко в интервью официальному сайту клуба дал оценку соперникам и озвучил задачу, которая стоит перед командой.

"Жизнь нас приучила даже в Лиге Европы не размышлять такими категориями, как удачный или неудачный жребий. Сейчас футбол выровнялся. Даже в Лиге Европы на стадии квалификации случаются сюрпризы - "Вольфсбург" вылетел, "Милан" был на грани. К любому сопернику надо относится уважительно", - сказал Ганчаренко.

По словам главного тренера ЦСКА, он не ожидает легких матчей против "Динамо", которое попало в Лигу Европы после неудачи в Лиге чемпионов.

О "Фейенорде" Ганчаренко планирует узнать у братьев Березуцкий, которые знакомы с чемпионатом Нидерландов не понаслышке.

"У них много организованных, дисциплинированных, быстрых футболистов. Это будет гимн атаке, поэтому выездная игра окажется достаточно тяжелой", - уверен Ганчаренко.

По мнению тренера, "Вольфсберг" - физически сильная, тактически грамотная команда.

"Наша цель - выйти из группы и продолжить путь в весенней части Лиги Европы", - сказал главный тренер ЦСКА.