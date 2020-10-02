Киану Ривз под песню Билли Айлиш представил промо Cyberpunk 2077

Польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt RED во время первого матча финала NBA представила новое промо своего грядущего блокбастера Cyberpunk 2077.

В ролике снялся знаменитый актер и любимец интернета Киану Ривз - в игре он подарил свою внешность и голос Джонни Сильверхенду - одному из ключевых героев франшизы.

На видео Ривз, следуя заветам Эрика Картмана, сообщает зрителям, что "В 2077 году преступником считается только тот, кто попался". После этого зрителям демонстрируется нарезка геймплейных кадров, а на фоне в это время играет популярный трек Bad Guy Билли Айлиш.

Cyberpunk 2077 выходит 19 ноября на ПК, а также на актуальных и некстген консолях Sony и Microsoft.