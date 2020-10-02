Проценко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Главный врач больницы № 40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко прокомментировал тревожную статистику по коронавирусу в столице.

Напомним, в мегаполисе наблюдается резкий рост заболеваемости. И что самое печальное - стало больше тех, кому нужна помощь медиков. Количество ежедневных госпитализаций удвоилось. А если брать статистику за неделю, на больничных койках оказались более пяти тысяч человек. Все они тяжело переносят COVID-19. Пациентов подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все чаще вирус выявляют у детей и пожилых людей.

По словам Проценко, все объясняется просто: жители столицы расслабились и перестали соблюдать элементарные правила: мыть руки, носить маски и сохранять дистанцию. "Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к росту. Это и отпуска, и возвращение сотрудников в офисы, и начало учебного года. Мы опять вернулись к обнимашкам, рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые увеличивают риск инфицирования", - цитирует врача РИА Новости. За сутки в Коммунарку поступили 126 москвичей, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме. В реанимации - 89 пациентов, из них 37 на ИВЛ, в основном это лица старше 60 лет.