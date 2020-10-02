Новости

Трамп вернет в кодекс "морских котиков" слова "мужчина" и "братство" 02:30
Проценко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве 02:25
Претендент на достройку "Северного потока-2" вышел в море 02:19
Штаб Трампа обвинил американскую комиссию по дебатам в предвзятости 01:59
Более 10 человек задержаны на акции протеста в Израиле 00:55
Около двух тысяч мигрантов из Гондураса прорвались в Гватемалу 00:54
Нурмагомедов назвал прием, которым хочет победить Гэтжи 00:45
Ученые выявили новые способности коронавируса 00:29
"Спартак" уступил ЦСКА, несмотря на гол Кутейкина от своих ворот 00:10
Трампа назвали "локомотивом" коронавирусной "инфодемии" 01.10.2020
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 01.10.2020
В Москве временно закроют кружки и секции 01.10.2020
В Подмосковье медведь напал на людей в цирке 01.10.2020
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавируса 01.10.2020
Путин выразил соболезнования в связи со смертью главы канцелярии президента 01.10.2020
Собянин: Сроки каникул зависят от ситуации с коронавирусом 01.10.2020
Водолазы нашли обломки корабля, связанного с тайной Янтарной комнаты 01.10.2020
Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Ростов-на-Дону 01.10.2020
Фракция "ЕР" определится по бюджету после встречи с Силуановым 01.10.2020
Собянин назвал критичной ситуацию с COVID-19 01.10.2020
Вышел трейлер продолжения неполиткорректной комедии "Борат" 01.10.2020
Фавипиравир для амбулаторного лечения COVID-19 пациентам выдают бесплатно 01.10.2020
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту 01.10.2020
Игроки "Зенита" подвели итоги жеребьевки группового раунда ЛЧ 01.10.2020
Собянин: Пассажиропоток в транспорте сильно не снижается 01.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет с курсом рубля в октябре
Что будет с курсом рубля в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 02:25
Рубрика: Общество

Проценко объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Главный врач больницы № 40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко прокомментировал тревожную статистику по коронавирусу в столице.

Фото: iStock
Названа главная ошибка заразившихся коронавирусом россиян

Напомним, в мегаполисе наблюдается резкий рост заболеваемости. И что самое печальное - стало больше тех, кому нужна помощь медиков. Количество ежедневных госпитализаций удвоилось. А если брать статистику за неделю, на больничных койках оказались более пяти тысяч человек. Все они тяжело переносят COVID-19. Пациентов подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Все чаще вирус выявляют у детей и пожилых людей.

По словам Проценко, все объясняется просто: жители столицы расслабились и перестали соблюдать элементарные правила: мыть руки, носить маски и сохранять дистанцию. "Я думаю, что тут очень много факторов совпало, которые привели к росту. Это и отпуска, и возвращение сотрудников в офисы, и начало учебного года. Мы опять вернулись к обнимашкам, рукопожатиям, ко всем тем механизмам, которые увеличивают риск инфицирования", - цитирует врача РИА Новости. За сутки в Коммунарку поступили 126 москвичей, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме. В реанимации - 89 пациентов, из них 37 на ИВЛ, в основном это лица старше 60 лет.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Интервью Александра Гинцбурга "Российской газете". Главное
В Совфеде прокомментировали решение ЕС расширить санкции по Крымскому мосту
МИД: Диалог РФ и США нацелен на поиск выхода из ситуации в Нагорном Карабахе
Россия и Мальта подписали протокол об изменении налогового соглашения
Лавров: Берлин взял курс на сдерживание России
Какие изменения ждут российские школы
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения за привитыми от COVID-19