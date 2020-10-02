Ученые подтвердили, что денисовцы пришли на Алтай 300 тысяч назад

Археологические исследования, проведенные в этом году в Денисовой пещере в Алтайском крае, позволили ученым подтвердить теорию о том, что 300 тысяч лет назад на Алтае появился самостоятельный подвид древних людей. "Денисовцы", как их назвали археологи, пришли на Алтай с Ближнего Востока, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заведующего отдела археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН Михаила Шунькова.

В этом полевом сезоне сотрудники Института археологии и этнографии исследовали самые нижние слои южной галереи Денисовой пещеры и найденные здесь каменные орудия позволили датировать время появления древнейших людей на Алтае. По словам Михаила Шунькова, этим находкам от 120 тысяч до 250 тысяч лет. Кроме того, по форме каменных орудий археологи точно смогли определить, что древние люди пришли в эти места с Ближнего Востока, подтвердив тем самым сделанное ранее предположение.

Как уже писала "РГ", ранее в Денисовой пещере ученые обнаружили фрагменты костей как особого вида древнейших людей, названных "денисовцами", так и следы неандертальцев, которые обитали в соседних пещерах Чагырской и Окладникова. И даже установили, что какое-то время они проживали на Алтае одновременно и общались. Это открытие удалось сделать после того, как в Денисовой пещере археологи нашли станки девочки, чья мать была неандерталкой, а отец - денисовцем.

В ходе международных палеогенетических исследований выяснилось, что у нынешних жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии есть следы генов денисовцев - примерно шесть процентов. Сейчас ученые пытаются найти подтверждение гипотезе от том, что денисовцы - это один из переходных подвидов древних людей при эволюции от Homo erectus - "человека прямоходящего" к современному облику человека.