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02.10.2020 15:48
Рубрика: Власть

Военные снесли в пострадавшем от паводка Тулуне 450 аварийных строений

Текст: Юрий Гаврилов

Сводный отряд Минобороны РФ завершил снос сильно пострадавших от паводка зданий в населенном пункте Тулун Иркутской области. После окончания этих работ военные вернулись в свои части.

"Всего на территории города было демонтировано более 450 аварийных построек, пришедших в негодность в результате наводнения в 2019 году", - сообщил в заместитель командира отряда Александр Терентьев.

Фото: РИА Новости
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Ликвидацией последствий стихийного бедствия инженерные подразделения занимались с конца августа. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что для демонтажа и сноса аварийных строений они использовали специальную технику, в том числе машину разграждения ИМР-2М на базе танка Т-72. После чего участки выравнивали с помощью путепрокладчика БАТ-2 и экскаватора.

Участие армии в наведении порядка на территории города высоко оценили жители и власти Тулуна. "У нас оставались места, где люди покинули свое жилье. Там стояла угроза пожарной безопасности, и в глаза бросалось, что территория в ужасном состоянии. В этом году к нам на помощь по уборке территории пришли Вооруженные силы РФ. И мы очень благодарны ребятам, которые выполнили задачу", - заявил мэр города Юрий Карих.

Напомним, что прошлогоднее наводнение началось с затопления села Алыкджер на реке Уда. После нескольких дней беспрерывных сильных дождей в Саянах ее два притока дали столь мощный заряд воды, что она полностью смыла 57 домов в городе Нижнеудинск.

Чуть позже вышла из берегов река Ия, уничтожив более тысячи жилых строений в Тулуне. Город частично оказался под водой из-за второй волны паводка. Благо, что спасатели и военные в беде не бросили. Чтобы Тулун не накрыла еще и эпидемия заболеваний, армейские химики провели дезинфекцию на территории шести тысяч квадратных метров, в том числе в районе местной школы и детского сада. Сразу после стихийного бедствия в населенный пункт стали подвозить цистерны с чистой водой, раздавать людям хлеб. В городе брали пробы почвы и биологического материала на наличие возбудителей инфекционных заболеваний.

Для оказания помощи местному населению был создан сводный отряд Минобороны РФ, занявшийся расчисткой улиц от завалов и мусора. Кроме того, военные сносили не подлежащие восстановлению и ремонту жилые и служебные постройки.

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