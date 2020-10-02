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02.10.2020 11:22
Рубрика: Происшествия

В еще одной школе Ставрополя на детей обрушился потолок

Текст: Михаил Сухарев

В Ставрополе в гимназии № 3 на нескольких учеников с потолка обвалился кусок штукатурки. 14-летнюю девочку после этого отвезли в больницу, к счастью, травма оказалась не серьезной. Это уже второй случай обрушения потолка в школах города за последний месяц. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, по факту инцидента, который произошел накануне, начата проверка.

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- На четырех учеников 8 класса упал пласт штукатурки. В результате происшествия 14-летняя девочка с ушибом бедра была доставлена в больницу, где ей оказана медицинская помощь, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Пострадавшего ребенка отвезли в ГБУЗ СК "ДКБ им. Филиппского" для обследования, которое показало, что у нее легкий ушиб бедра, её жизни и здоровью ничто не угрожает. Гимназию после инцидента посетил мэр города Иван Ульянченко.

- Всех учеников отпустили по домам, а второй этаж до окончания расследования перекрыли. К выяснению обстоятельств происшествия привлечена независимая экспертиза. Учебные занятия на втором этаже в прежнем режиме возобновятся только после полного обследования и устранения причин произошедшего, - написал Ульянченко на своей странице в Instagram.

Здание, построенное в начале XX века, в последний раз обследовали в прошлом году и ряд недостатков тогда же был устранен. Однако, обвалившийся вчера участок потолка в число потенциально опасных не входил. На 2021 год в школе запланирован капремонт.

В середине сентября аналогичный случай произошел в ставропольской школе № 32. Тогда пласт штукатурки упал на 15-летнюю девочку. Школьница с травмой головы попала в больницу. Здание обследовали специалисты и городские власти добавили его в список на капитальный ремонт на 2021 год.

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