В Новгороде двое мужчин арестованы за кражу подаренной президентом иконы

Скриншот с видеозаписи задержания подозреваемых в краже из монастыря Фото: Центр общественных связей ФСБ России

Новгородский районный суд арестовал Владислава Соколова, обвиняемого в хищении иконы из Иверского монастыря.

Часом ранее под стражу был заключен Александр Алексеев, второй фигурант этого дела.

Как сообщает пресс-служба Новгородского районного суда, обвиняемые арестованы до 29 ноября включительно. Представители следствия, выступавшие на судебном заседании, заявили, что если мужчины останутся на свободе, они могут скрыться или совершить иные преступления.

К слову, оба мужчины проходят обвиняемыми и по другому преступлению: им вменяют более 20 эпизодов краж во Всеволожском районе Ленинградской области. Когда расследовались те преступления, мужчинам пошли на встречу и избрали им меру пресечения, не связанную с арестом, единственное, они не имели права покидать территорию региона и должны были отмечаться регулярно в полиции.

По версии следствия, 1 сентября мужчины переплыли на лодке на территорию монастыря и похитили Иверскую икону Божией матери, датируемую XVII-XVIII века. Эту икону монастырю в 2001 году подарил президент России Владимир Путин. Также были похищены крест и золотые изделия.

Накануне подозреваемых в краже задержали на территории Ленобласти. У них в гараже была обнаружена икона и часть золотых изделий.

Мужчины признали свою вину в краже из монастыря. По самым скромным подсчетам, общая стоимость похищенных предметов составила не менее 2,7 миллионов рублей.