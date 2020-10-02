Экс-мэр Ялты стал заместителем министра культуры Крыма

Бывший глава городской администрации Ялты Андрей Ростенко назначен заместителем министра культуры РК. Соответствующее распоряжение премьер-министра крымского правительства опубликовано на сайте Совета министров республики.

Согласно документу, кандидатуру Ростенко главе Совмина представила министр культуры Крыма Арина Новосельская. В новой должности экс-мэр Ялты будет руководить департаментом государственной охраны культурного наследия.

В мае 2018 года Ростенко задержали в Москве по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при распоряжении земельным участком, принадлежавшим одной из южнобережных здравниц. Впоследствии его арестовали, но вскоре выпустили на свободу, поскольку следствие больше не просило суд продлить содержание Ростенко под стражей. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это дело заказным.

Напомним, 51-летний Ростенко - уроженец Ташкента. В 1990 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище по военно-политической специальности с квалификацией учителя истории и обществоведения. В 2009-м - Таврический национальный университет (ныне Таврическая академия Крымского федерального университета имени Вернадского) по специальности "международная экономика".

С августа 2014 года работал в должности первого заместителя городского головы Ялты по вопросам деятельности исполнительных органов совета с исполнением обязанностей городского головы. В сентябре того же года его назначили на должность исполняющего обязанности главы Ялтинской администрации, а в ноябре Ростенко возглавил мэрию. В июле 2017 года подал в отставку. Перед последним назначением был советником главы Крыма.

Как сообщалось, в марте 2020 года бывшего мэра Керчи (1998-2014) 68-летнего Олега Осадчего, осужденного за коррупционное преступление, назначили генеральным директором государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия М.А. Волошина". Примечательно, что сам Осадчий свое назначение поначалу опровергал в комментариях СМИ.