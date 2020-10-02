Экс-мэр Ялты стал заместителем министра культуры Крыма

Новости

Сенаторы РФ направили обращение парламентариям Армении и Азербайджана 13:55
В Москве создали прибор, улавливающий COVID-19 в воздухе 13:54
Пропавший под Астраханью ученый найден мертвым 13:40
Гай Ричи сделает из "Джентльменов" сериал 13:36
Вышел эффектный трейлер российского хоррора "Кольская сверхглубокая" 13:15
Головченко: Работники предприятий не повелись на призывы к забастовкам 13:09
В сентябре россияне на 153% увеличили покупки пива в магазинах у дома 13:08
Мосгорсуд проверит законность приговора по делу Серебренникова 23 октября 12:58
Полицейские освободили похищенного мигранта из строительного вагончика 12:49
Американские ученые выявили главных распространителей COVID-19 12:49
В Чехии зафиксирован антирекорд по числу новых случаев COVID-19 12:41
Билли Айлиш выпустила официальный клип на песню из нового "Бонда" 12:40
В Москве сделали рекордное количество тестов на коронавирус за сутки 12:37
Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления 12:37
Reuters: У Майкла Помпео не нашили коронавируса 12:36
Татьяна Голикова призвала россиян не заниматься самолечением 12:35
Рейсовый автобус насмерть сбил пешехода на Каширском шоссе в Москве 12:33
Закрытый участок Арбатско-Покровской линии мосметро откроется досрочно 12:31
Парламент Беларуси утвердил Головченко на посту премьера 12:30
40% россиян верят, что женщина может стать президентом РФ в ближайшие 20 лет 12:09
В Псковской области водитель погиб из-за столкновения с лебедем 11:58
Путин пока не сделал прививку от коронавируса 11:56
В Минске объявили об ответных санкциях против европейских чиновников 11:51
Ведущие ученые Союзного государства избраны академиками МААН 11:42
В Кремле пожелали Трампу скорейшего выздоровления 11:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Верховный суд разъяснил, что надо снимать на видео при оформлении нарушения
Какие законы вступают в силу в октябре
Какие законы вступают в силу в октябре
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
Как жители стран мира сохраняют сбережения во время коронакризиса
02.10.2020 12:59
Рубрика: Власть

Экс-мэр Ялты стал заместителем министра культуры Крыма

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Бывший глава городской администрации Ялты Андрей Ростенко назначен заместителем министра культуры РК. Соответствующее распоряжение премьер-министра крымского правительства опубликовано на сайте Совета министров республики.

Согласно документу, кандидатуру Ростенко главе Совмина представила министр культуры Крыма Арина Новосельская. В новой должности экс-мэр Ялты будет руководить департаментом государственной охраны культурного наследия.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
Министр транспорта Крыма отправлен в отставку

В мае 2018 года Ростенко задержали в Москве по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при распоряжении земельным участком, принадлежавшим одной из южнобережных здравниц. Впоследствии его арестовали, но вскоре выпустили на свободу, поскольку следствие больше не просило суд продлить содержание Ростенко под стражей. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал это дело заказным.

Напомним, 51-летний Ростенко - уроженец Ташкента. В 1990 году окончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище по военно-политической специальности с квалификацией учителя истории и обществоведения. В 2009-м - Таврический национальный университет (ныне Таврическая академия Крымского федерального университета имени Вернадского) по специальности "международная экономика".

С августа 2014 года работал в должности первого заместителя городского головы Ялты по вопросам деятельности исполнительных органов совета с исполнением обязанностей городского головы. В сентябре того же года его назначили на должность исполняющего обязанности главы Ялтинской администрации, а в ноябре Ростенко возглавил мэрию. В июле 2017 года подал в отставку. Перед последним назначением был советником главы Крыма.

Как сообщалось, в марте 2020 года бывшего мэра Керчи (1998-2014) 68-летнего Олега Осадчего, осужденного за коррупционное преступление, назначили генеральным директором государственного бюджетного учреждения Республики Крым "Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия М.А. Волошина". Примечательно, что сам Осадчий свое назначение поначалу опровергал в комментариях СМИ.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Путин пожелал Трампу скорейшего выздоровления
Курс евро достиг 92 рублей
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50% сотрудников
В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул
Вирусолог спрогнозировал сроки победы над коронавирусом в России
Александр Бастрыкин: Уголовники и взяточники отвечают по закону
Суд впервые взыскал с МВД компенсацию за незаконный обыск у адвоката