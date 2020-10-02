В уральском ЗАТО намерены перевести на удаленку все школы города

В ЗАТО Снежинск Челябинской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки власти намерены отправить на карантин все школы города. Соответствующее решение по рекомендации главного санитарного врача города принял оперативный штаб, сообщили в пятницу в администрации ЗАТО.

- Оперативный штаб принял решение о целесообразности введения карантина в школах с 5 по 18 октября, - пояснил "РГ" заместитель главы Снежинска Дмитрий Востротин. - Сейчас это решение проходит согласование в правительстве региона. И если введение карантина утвердят, то в понедельник, 5 октября, занятия отменять не будем. А со вторника отправим учащихся по домам. Вопрос их перевода на дистанционное обучение каждое учебное заведение должно решить самостоятельно.

Режим повышенной готовности на Южном Урале продлен до 18 октября Эпидемиологическая ситуация ухудшается. Принято решение об отмене соревнований и спортивных мероприятий с участием детей. Продолжено действие обязательного масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Кстати

За последние сутки в Челябинской области выявлено 90 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших приближается к 17 тысячам. С начала учебного года вирус выявлен у 126 школьников. Выздоровели и выписали из больниц 12,9 тысячи пациентов. Скончались 492 южноуральца.