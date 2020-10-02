В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 18 октября

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области из-за пандемии COVID-19, продлен еще на две недели - до 18 октября. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.

- Режим повышенной готовности продлен до 18 октября 2020 года, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - Для граждан старше 65 лет сохраняются рекомендация по соблюдению самоизоляции. Это дает им возможность для продления больничных листов.

Эпидемиологическая ситуация в Челябинской области ухудшается. Принято решение об отмене соревнований и спортивных мероприятий с участием детей. Продолжено действие обязательного масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

Кстати

За последние сутки в Челябинской области выявлено 90 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших приближается к 17 тысячам. С начала учебного года вирус выявлен у 126 школьников. Выздоровели и выписали из больниц 12,9 тысячи пациентов. Скончались 492 южноуральца.