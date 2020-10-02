У Байдена не нашли COVID-19

Тест на коронавирус кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена дал отрицательный результат, написал 77-летний политик в своем Twitter.

"Спасибо всем за беспокойство. Рад сообщить, что тесты на коронавирус, которые прошли Джилл (супруга Байдена - прим. "РГ") и я, показали отрицательные результаты", - отметил он. Байден посоветовал всем носить маски, соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки.

Кандидат от демократов экстренно сдал анализы на опасную инфекцию после того, как в пятницу COVID-19 подтвердился у президента США Дональда Трампа. Напомним, 30 сентября оба политика приняли участие в дебатах, состоявшихся в рамках набирающей обороты гонки за кресло в Белом доме.