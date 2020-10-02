В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул

Депутат Госдумы Елена Строкова (ЛДПР) предложила предоставить одному из родителей учеников младших классов оплачиваемый отпуск на период каникул, введенных из-за коронавируса. Обращения на эту тему направлены главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщает RT.
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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел такие каникулы с 5 по 18 октября. При этом детские сады, как обещал мэр, работают по графику.
"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул", - заявила депутат в обращении. Она объяснила, что это позволит обезопасить ребенка в период пандемии.
Кроме того, подобная мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребенка.