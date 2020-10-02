В Госдуме предложили дать родителям отпуск на время каникул

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел такие каникулы с 5 по 18 октября. При этом детские сады, как обещал мэр, работают по графику.

"Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребенка (с первого по четвертый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул", - заявила депутат в обращении. Она объяснила, что это позволит обезопасить ребенка в период пандемии.

Кроме того, подобная мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребенка.