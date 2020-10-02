В Ростуризме объявили дату старта второго этапа программы кешбэка

Второй этап программы возврата 20% стоимости туров по России стартует 15 октября, сообщили в Ростуризме.

"Купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года", - сообщили в ведомстве.

Продажи будут идти более полутора месяцев. Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание, пояснили в Ростуризме.

Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. Такими образом, действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники.

Программа направлена на расширение возможностей для доступного и круглогодичного отдыха внутри страны в осенне-зимний период.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы туристического кешбэка.

"Мы не только расширили окно продаж, но и сделали условия более гибкими, удобными и доступными для наших граждан, учтя пожелания туристов", - отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Условия второго этапа программы стали более удобными. В программе участвуют туры от 2 ночей, возврат в размере 20 процентов распространяется на туры любой стоимости. При этом максимальный размер возврата увеличен с 15 до 20 тысяч рублей.

Обязательное условие программы - оплата картой "Мир" - осталось прежним. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, отметили в Ростуризме.