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02.10.2020 18:48
Рубрика: Общество

ВОЗ высказалась против жесткого повторного карантина в России

Текст: Александр Проценко
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович выступила против повторения жестких карантинных мер борьбы с пандемией коронавируса, поскольку изоляция парализует экономику. "Реакция на пандемию в октябре - она не такая, как в феврале, - предостерегла россиян Вуйнович. - Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь".

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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Представитель ВОЗ подчеркнула, что возвращение жестких ограничительных мер может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения, вызвав проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета. Кроме того, по ее словам, изоляция оказывает давление на психику людей, отмечает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что единственным условием избежать возвращения режима самоизоляции в России является соблюдение мер безопасности. По словам чиновницы, 80-85 процентов людей, заразившихся COVID-19, их не соблюдали. "Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию", - подчеркнула она. А мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание жителей столицы на особую уязвимость к вирусу граждан пожилого возраста. Градоначальник напомнил, что жителям столицы старше 65 лет разрешено гулять, а также посещать аптеки и поликлиники, однако призвал учитывать, что "каждый такой поход - это определенный риск", и самим контролировать ситуацию.

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