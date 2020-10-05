В Псковской области назвали симптомы у попавших в больницу школьников

У учеников одной из школ города Великие Луки, которых сегодня госпитализировали с торжественной линейки, были зафиксированы тошнота, головокружение, головная боль. Несколько человек потеряли сознание. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Сейчас в Великолукской детской областной больнице находятся 13 учеников. Состояние 11-ти удовлетворительное, еще две девочки, по словам Веры Емельяновой, находятся в реанимации. У одной из школьниц наблюдается сильная рвота, у второй - те же симптомы, что у и остальных ребят, но в более сильной форме. Тем не менее, как говорит замгубернатора региона, угрозы для жизни и здоровья детей, нет.

Заместитель главного санитарного врача по Псковской области Елена Припутенко сообщила "РГ", что сейчас в школе, где произошло ЧП, произведены отборы воды, воздуха. На месте работают сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

На вопрос, что вызвало ухудшение самочувствия детей Елена Припутенко ответила, что пока у санитарных врачей нет ответа, рассматриваются все возможные версии.

В школе также работают сотрудники прокуратуры и Следственного комитета.

Напомним, утром в школе на торжественной линейке, посвященной Дню учителя, трое детей потеряли сознание, еще десять резко почувствовали себя плохо. Школьников экстренно госпитализировали.