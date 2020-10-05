В Тюмени скончался четвертый пострадавший при пожаре ребенок

В тюменской больнице скончался четвертый пострадавший на пожаре в СНТ "Малинка" ребенок. "О гибели стало известно сегодня, 5 октября", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы губернатора области.

Напомним, деревянный частный дом в садовом товариществе загорелся 30 сентября около пяти утра. В это время в нем находились только четверо детей, взрослых не было. Четырехлетняя девочка скончалась на месте происшествия, троих детей соседи смогли вызволить из полыхающего строения. С обширными ожогами их увезли в больницу, но спасти, к сожалению, не смогли: из-за тяжелого шока и развития полиорганной недостаточности на следующий день утром скончались мальчики шести и одиннадцати лет. Относительно состояния третьего ребенка врачи изначально давали неутешительные прогнозы.

По данным Следственного комитета области, причиной пожара стала неисправная проводка. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - передает пресс-служба ведомства.

По поручению прокурора области также организована проверка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.