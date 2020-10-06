Джереми Кларксон назвал лучшие автомобили 2020 года

Экс-ведущий Top Gear, а ныне входящий в команду телешоу The Grand Tour Джереми Кларксон рассказал, какие новинки этого года он считает наиболее достойными внимания. Кларксон выбрал две модели в рамках автомо­бильной премии News UK Motor Awards.

Суперкаром года Джереми Кларксон выбрал Eagle Lightweight GT. Неудивительно, ведущий любит старый Jaguar E-Type, а Lightweight GT является его репликой.

Все панели кузова изготавливаются вручную из алюминия, из этого же материала делают задние ступицы, корпусы коробки передач и дифференциала. Под капотом устанавливается родной ягуаровский мотор, но рядная "шестёрка" модернизирована: объём увеличен до 4.7 литра, а отдача достигает 385 л.с. В паре - 5-ступенчатая "механика".

"GT - это не просто форма кузова спортивного автомобиля, в случае с Lightweight это ещё и грандиозный крейсер для дальних путешествий с кожаным салоном и кондиционером. Я хотел бы сидеть здесь вечно и просто трогать, - пишет Кларксон. - Когда вы садитесь за руль, капот чуть приподнимается и из-под него вырывается неповторимый рокот двигателя, и в этот момент вы понимаете, чего не хватает вашему электрокару, больше похожему на моторизованный пылесос, - звука работы настоящего мотора".

Цена каждого экземпляра Eagle Lightweight GT обсуждается отдельно, похожие модели Eagle стоят от 700 000 фунтов стерлингов.

"Народным автомобилем" Кларксон выбрал Mini John Cooper Works GP, который оснащается 306-сильным бензиновым двигателем объёмом 2.0 литра. "Он слишком громкий, слишком мощный, он просто безумен, когда давишь на газ, но в то же время это одна из лучших машин, за рулём которых мне довелось посидеть в течение этого года", - написал в своём ревю ведущий The Grand Tour. И в словах Джереми мы не сомневаемся нисколько, потому что видели, что бывает, если дать газу на Mini John Cooper Works GP.