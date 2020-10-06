Заммэра Владивостока понизили в должности после истории со скамейками

Глава Владивостока Олег Гуменюк освободил от должности своего заместителя Сергея Русских, курировавшего благоустройство. Он переведен на нижестоящую должность и возглавит управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти. Об этом сообщает "Интерфакс".

Сергей Русских являлся заммэра с сентября 2019 года, в администрации на разных должностях работает с 2006 года.

Поводом для кадровой перестановки стал скандал с гранитными скамейками, которые были установлены на центральной площади города и своим видом напоминали кладбищенский дизайн настолько, что горожане возложили к этим скамейкам символические "траурные венки". Кроме этих скамеек жители Владивостока выражали недовольство эстетикой других объектов.

Прокуратура ведет проверку по факту закупки муниципалитетом скамеек и огромных вазонов, в которые организаторы посадили туи.