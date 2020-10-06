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06.10.2020 08:48
Рубрика: Происшествия

Псковские власти исключили отравление наркотиками упавших в обморок детей

Текст: Вера Черенева

Власти Псковской области исключили версию наркотического отравления учеников школы № 7 города Великие Луки, которые упали в обморок на торжественной линейке. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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Сейчас в больнице Великих Лук находится 14 детей из школы № 7. 13 из них госпитализировали прямо с линейки. Еще один ученик плохо почувствовал себя уже когда пришел домой, его доставили в больницу вечером.

Специалисты рассматривают все версии случившегося, в том числе была версия и об отравлении запрещенными веществами. Дети сдали необходимые анализы, результаты показали: ученики не употребляли наркотиков.

Что явилось причиной ЧП, сейчас выясняется. По данным, озвученным Михаилом Ведерниковым, через несколько часов должны быть готовы первые результаты других анализов, которые позволят пролить свет на этот странный случай.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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