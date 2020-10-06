В Великих Луках число пострадавших после линейки детей выросло до 14

Число детей, госпитализированных после линейки в школе № 7 города Великие Луки достигло 14. Еще один ребенок был доставлен в медучреждение накануне вечером. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ученик плохо себя почувствовал уже дома, у него появилась тошнота, темнота в глазах. Родители приняли решение доставить сына в больницу.

Прошли почти сутки с момента ЧП, но до сих пор нет ясности, что же случилось в школе. Известно пока следующее: накануне из школы прямо с праздничной линейки госпитализировали 13 человек.

Изначально появились сообщения, что все 13 учеников потеряли сознание. Впоследствии выяснилось, что в обморок упали трое детей, остальные почувствовали тошноту, головную боль, головокружение, озноб. Их всех доставили в больницу.

Установлено, что пострадавшие - дети из разных классов. Сейчас школьники находятся в Великолукской детской больнице, двое детей в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном.

Что стало причиной плохого самочувствия детей, сейчас выясняется. В соцсетях Великих Лук обсуждаются самые разные версии: отравление хлором, некачественной едой, инфекционное заболевание, вариантов множество. Но пока официально ни одна из версий не подтверждена и не опровергнута.

Ожидается, что ясность наступит через несколько часов, когда будут готовы результаты первых экспертиз.

Работающие на месте санитарные врачи взяли пробы воды и воздуха в школе, сделали смывы с контактных поверхностей. Прокуратура и Следственный комитет ведут проверку всех обстоятельств случившегося.