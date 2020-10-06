Врачи проверили воздух и воду в псковской школе, где пострадали дети

Санитарные врачи получили первые анализы проб воды и воздуха, которые были взяты в школе города Великие Луки Псковской области, где накануне 13 ученикам стало плохо на линейке.

Как сообщила "РГ" заместитель главного санитарного врача по Псковской области Елена Припутенко, все пробы оказались соответствующими нормативам, никаких отклонений нет.

На месте продолжают работать санитарные врачи. Главный вопрос, что произошло в школе. Припутенко сообщила "РГ", что пока причина плохого самочувствия детей не установлена.

Ранее стало известно, что врачи исключили версию отравления наркотиками. Анализы показали, что дети никаких запрещенных веществ не принимали.

Сейчас в детской больнице города Великие Луки находятся 14 детей (еще одного ребенка из этого числа привезли позже, ему стало плохо дома). Все дети находятся под постоянным медицинским наблюдением, но их состояние не вызывает опасений у врачей за исключением того, что до сих пор нет ясности, что же произошло с детьми.