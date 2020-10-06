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06.10.2020 14:33
Рубрика: Происшествия

Врачи проверили воздух и воду в псковской школе, где пострадали дети

Текст: Вера Черенева

Санитарные врачи получили первые анализы проб воды и воздуха, которые были взяты в школе города Великие Луки Псковской области, где накануне 13 ученикам стало плохо на линейке.

Фото: iStock
В Великих Луках число пострадавших после линейки детей выросло до 14

Как сообщила "РГ" заместитель главного санитарного врача по Псковской области Елена Припутенко, все пробы оказались соответствующими нормативам, никаких отклонений нет.

На месте продолжают работать санитарные врачи. Главный вопрос, что произошло в школе. Припутенко сообщила "РГ", что пока причина плохого самочувствия детей не установлена.

Ранее стало известно, что врачи исключили версию отравления наркотиками. Анализы показали, что дети никаких запрещенных веществ не принимали.

Сейчас в детской больнице города Великие Луки находятся 14 детей (еще одного ребенка из этого числа привезли позже, ему стало плохо дома). Все дети находятся под постоянным медицинским наблюдением, но их состояние не вызывает опасений у врачей за исключением того, что до сих пор нет ясности, что же произошло с детьми.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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