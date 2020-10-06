Трамп призвал американцев не бояться коронавируса

Президент США Дональд Трамп по прибытии в Белый дом из медцентра, где он лечился от коронавируса, записал обращение. В нем американский лидер призвал соотечественников не бояться пандемии COVID-19, а также не дать коронавирусу распоряжаться их жизнями.

Это видео опубликовано на странице Трампа в Twitter. "Мы победим его", - говорит о коронавирусе хозяин Белого дома, отмечая, что в США лучшее медицинское оборудование и лучшие лекарства, пишет ТАСС. Президент также пообещал, что в США будут возобновлять работу предприятий. "Выходите на улицы, будьте при этом осторожны", - заявил Трамп.

Он также рассказал, что чувствует себя лучше и заверил, что вакцина от коронавируса будет готова в самое ближайшее время.

Напомним, первого октября Трамп сообщил, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. На следующий день президенту стало хуже и он начал лечение в медцентре. Во вторник стало известно, что хозяин Белого дома покинул медцентр. По словам Трампа, он готов вернуться к предвыборной кампании.