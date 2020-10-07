Харрис окружат прозрачными щитками на дебатах с Пенсом в Юте

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Камала Харрис настояла на том, чтобы ее полностью окружили прозрачными щитками во время первых теледебатов с республиканцем Майклом Пенсом. Последний при этом выступил против такой санитарно-эпидемиологической меры, сообщает телекомпания CNN.

"Неправительственная комиссия по организации дебатов на президентских выборах в США объявила о согласовании установки плексигласовой перегородки между Пенсом и Харрис на их прениях в Солт-Лейк-Сити. При этом политики будут находиться на расстоянии в 3,6 метра друг от друга. Прежний регламент предусматривал меньшую дистанцию", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Решение принято с учетом заражения коронавирусом нового типа президента США Дональда Трампа и ряда сотрудников Белого дома. Встреча оппонентов состоится седьмого октября в Университете штата Юта.

Напомним, очередные всеобщие выборы в США назначены на третье ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником нынешнего главы, республиканца Дональда Трампа является демократ Джо Байден.