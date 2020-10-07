Старший советник президента США заразился коронавирусом

Коронавирус нового типа диагностирован у старшего советника президента США Стивена Миллера, сообщает CNN.

"Последние пять дней он работал в удаленном режиме. До вчерашнего дня все результаты на COVID-19 были отрицательными", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Это уже не первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Белом доме. Ранее заболевание было выявлено у жены Миллера - Кэти Миллер, работавшей в то время пресс-секретарем вице-президента США. Коронавирус нашли у помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена. Сообщается, что Кэти Миллер и Роберт О'Брайен уже выздоровели и вернулись к работе.

О своем заболевании ранее также сообщили несколько членов пресс-пула Белого дома, ближайший советник главы государства Хоуп Хикс, трое сенаторов-республиканцев, председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел, менеджер предвыборной кампании хозяина Белого дома Уильям Степин, личный помощник Трампа Ника Луна, пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни и четыре ее заместителя.

Напомним, второго октября президент США Дональд Трамп сообщил о том, что у него и у его супруги выявлен коронавирус. Позже главу государства госпитализировали в медицинский центр имени Уолтера Рида. В понедельник, пятого октября, Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом.