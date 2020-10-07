Kia назвала дату начала продаж в России нового Mohave

Компания Kia рассказала о том, когда в России стартуют продажи нового поколения Mohave.

Как говорится в пресс-релизе корейской марки, который поступил в "РГ", полноразмерный рамный внедорожник появится во всех дилерских центрах Kia 2 ноября 2020 года.

В России Kia Mohave будет оснащаться 249-сильным дизелем V6, 8-диапазонной автоматической трансмиссией и системой интеллектуального полного привода с понижающим рядом и несколькими режимами движения в зависимости от типа поверхности.

Россиянам Kia предложит Mohave в шести- или семиместном исполнении. У обеих модификаций три ряда сидений, но в первом случае на втором ряду будут два отдельных кресла.

Фото: Пресс-служба Kia.

Новая передняя часть кузова увеличила габаритную длину автомобиля на пять сантиметров (4930 мм против 4880 до рестайлинга) при неизменной колесной базе 2895 мм, а в ширину прибавка составила лишь 5 мм (до 1920 мм). Полностью изменен интерьер.

В нем появились 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, а также тачпад мультимедийки того же размера. Информационно-развлекательный комплекс стал современнее и отныне поддерживает функцию голосового управления. Также корейцы использовали более дорогие материалы отделки: натуральную кожу и дерево.

Информация о ценах и комплектациях будет представлена ближе к старту продаж.

Ранее, напомним, Kia рассказала о ценах и комплектациях четвертой генерации кроссовера Sorento, который собирается на мощностях калининградского "Автотора". Цена модели в базовой версии исполнения Classic - 2 149 900 рублей.