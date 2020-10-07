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07.10.2020 18:34
Рубрика: Происшествия

Метеобюро: Дым от взрывов в Рязанской области не доберется до Москвы

Текст: Ирина Огилько

В среду на территории Рязанской области от горящей травы вспыхнули боеприпасы. По данным главного специалиста Метеобюро Москвы и области Татьяны Поздняковой, дым от этого пожарища не доберется до Москвы.

Фото: rzn.info
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Как рассказала "РГ" Позднякова, перенос воздушных масс не такой сильный. "Ветер преобладает южный, юго-восточной, поэтому дым или запах гари, частицы каких-то взрывчатых веществ до нас не доберутся, - сказала метеоролог. - Да и дым не настолько мощный, беспокоиться москвичам не стоит. Если бы было горение горючих материалов - ситуация была бы другой.

Напомним, что ранее СМИ писали о взрывающихся боеприпасах на территории, предположительно, бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области. Позже стало известно, что в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области огонь с загоревшейся травы перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов . Эвакуируют более 10 близлежащих сел, перекрыта федеральная трасса "Каспий". Сообщалось, что снаряды разрываются каждые 5-10 секунд.

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