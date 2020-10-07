Пострадавший от взрыва газа дом в Ярославле будет расселен

Ярославская многоэтажка, пострадавшая в августе от взрыва бытового газа, признана аварийной и будет расселена.

- В течение месяца мы провели три независимые экспертизы. Результаты подтвердили: дом аварийный, жить в нем нельзя. Поэтому принял решение - будем расселять. Об этом и сообщил жильцам лично, - написал на своей странице в соцсети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов после встречи с жителями дома.

Глава региона пояснил, что три экспертизы требовались для тщательной проверки состояния объекта. Кроме того, необходимость выделения серьезных средств на расселение нужно было обосновать.

- Мы должны были собрать убедительные доказательства того, что без расселения не обойтись, - пояснил губернатор. - Теперь у нас есть основания для обращения в федеральный резервный фонд с просьбой о выделении средств для покупки новых жилых помещений.

Дмитрий Миронов подчеркнул, что процесс расселения будет небыстрым, поэтапным. Но решение принято, и оно окончательное.

Напомним, взрыв бытового газа на четвертом этаже панельного десятиэтажного дома 5, корпус 2, по улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. Во втором подъезде обрушились межэтажные перекрытия с шестого по второй этаж, погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, трое жильцов были госпитализированы. 12 квартир оказались разрушены либо сильно повреждены.

Однако не прошло и месяца, как городские власти предложили жильцам третьего, наименее пострадавшего подъезда вернуться в свои квартиры, ссылаясь на исследования, проведенные местной проектной организацией, а также сотрудниками МЧС, определявшими устойчивость здания с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна-Стрела-П".

Позже Дмитрий Миронов потребовал выселить из дома жителей третьего подъезда, которые успели вернуться домой, обеспечить их "комфортными и безопасными условиями проживания" и начать в доме аварийно-восстановительные работы, после которых организовать повторное обследование дома. Но обследование провели раньше.

На приобретение 12 разрушенных квартир средства из областного бюджета уже выделены. Всем остальным жильцам пока будет возмещаться стоимость арендуемого жилья.