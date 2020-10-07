Пострадавший от взрыва газа дом в Ярославле будет расселен

Новости

В Рязанской области из-за взрывов на полигоне введен режим ЧС 21:22
Группа депутатов в Киргизии предложила объявить президенту импичмент 21:13
Обвиняемый по делу Флойда экс-полицейский выпущен под залог 21:11
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейского, проходящего по делу Голунова 20:59
В Дагестане увеличилось число жертв ДТП со школьным микроавтобусом 20:59
15 иностранных семей прибыли в Петербург за детьми от суррогатных матерей 20:54
Памятный камень заложили в Жировичском монастыре 20:54
Минобороны сообщило о количестве военнослужащих с коронавирусом 20:50
Михаил Жванецкий объявил об уходе со сцены 20:50
Названа дата открытия для посетителей Александровского дворца 20:46
Минобороны: Частота взрывов на полигоне под Рязанью снижается 20:25
В Венесуэле заявили о признании президента Мадуро Швейцарией 20:04
Рублев проиграл Циципасу в четвертьфинале "Ролан Гаррос" 20:03
Учения миротворческих сил ОДКБ пройдут в Беларуси 19:53
Прокурор Москвы подал иск из-за доступа к фильму "Беслан" на YouTube 19:50
В московских СИЗО введены ограничительные меры из-за коронавируса 19:40
Вучич: Путин, проводя мудрую политику, усиливает влияние России в мире 19:29
В Дагестане в ДТП с школьным автобусом погибли 3 человека, 9 ранены 18:52
Минфин разместил ОФЗ на рекордные 315 млрд рублей 18:48
Болгары пересекли Атлантический океан на лодке собственного изготовления 18:46
В России построят больше 100 новых больниц и полтысячи поликлиник 18:44
Метеобюро: Дым от взрывов в Рязанской области не доберется до Москвы 18:34
Дэниел Крэйг рассказал, на каком условии согласился сыграть Бонда 18:33
Переговоры по Карабаху пройдут в Женеве и Москве 18:32
Певица Лолита переболела коронавирусом 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Задайте вопрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой
Задайте вопрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой
07.10.2020 17:10
Рубрика: Власть

Пострадавший от взрыва газа дом в Ярославле будет расселен

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Ярославская многоэтажка, пострадавшая в августе от взрыва бытового газа, признана аварийной и будет расселена.

- В течение месяца мы провели три независимые экспертизы. Результаты подтвердили: дом аварийный, жить в нем нельзя. Поэтому принял решение - будем расселять. Об этом и сообщил жильцам лично, - написал на своей странице в соцсети губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов после встречи с жителями дома.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Службе газа могут дать доступ в квартиры без согласия жильцов

Глава региона пояснил, что три экспертизы требовались для тщательной проверки состояния объекта. Кроме того, необходимость выделения серьезных средств на расселение нужно было обосновать.

- Мы должны были собрать убедительные доказательства того, что без расселения не обойтись, - пояснил губернатор. - Теперь у нас есть основания для обращения в федеральный резервный фонд с просьбой о выделении средств для покупки новых жилых помещений.

Дмитрий Миронов подчеркнул, что процесс расселения будет небыстрым, поэтапным. Но решение принято, и оно окончательное.

Напомним, взрыв бытового газа на четвертом этаже панельного десятиэтажного дома 5, корпус 2, по улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. Во втором подъезде обрушились межэтажные перекрытия с шестого по второй этаж, погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, трое жильцов были госпитализированы. 12 квартир оказались разрушены либо сильно повреждены.

Однако не прошло и месяца, как городские власти предложили жильцам третьего, наименее пострадавшего подъезда вернуться в свои квартиры, ссылаясь на исследования, проведенные местной проектной организацией, а также сотрудниками МЧС, определявшими устойчивость здания с помощью мобильного диагностического комплекса "Струна-Стрела-П".

Позже Дмитрий Миронов потребовал выселить из дома жителей третьего подъезда, которые успели вернуться домой, обеспечить их "комфортными и безопасными условиями проживания" и начать в доме аварийно-восстановительные работы, после которых организовать повторное обследование дома. Но обследование провели раньше.

На приобретение 12 разрушенных квартир средства из областного бюджета уже выделены. Всем остальным жильцам пока будет возмещаться стоимость арендуемого жилья.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль Взрывы газа в домах

Главное сегодня

Попова: В Россию вновь начали завозить коронавирус из-за рубежа
В Кремле выразили обеспокоенность наличием боевиков из Сирии в Карабахе
Путин поздравил военных и ученых с успешным пуском "Циркона"
"Газпром" обжалует решение польского регулятора о штрафе
Нобелевской премии по химии удостоены работы по редактированию генома
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП