Спасательные работы на месте взрыва в доме Ярославля завершены

Спасательные работы на месте взрыва газа в многоэтажном доме Ярославля завершены. Об этом заявил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бочаров. По его словам, теперь будет приниматься решение по укреплению конструкций.

Фамилии всех прописанных в доме людей известны, как и их судьбы. Представитель МЧС подтвердил, что третьим погибшим стал ребенок - мальчик восьми лет, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось об обнаружении тел двух женщин, еще четыре человека пострадали.

Напомним, взрыв бытового газа в панельном десятиэтажном доме в Ярославле произошел в пятницу, около половины восьмого вечера. ЧП случилось на четвертом этаже. В результате обрушились перекрытия на третьем, четвертом и пятом этажах, также пострадали второй и шестой. В общей сложности пострадали 12 квартир, из них шесть полностью разрушены.

Следственные органы Следственного управления СК РФ по Ярославской области возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека).