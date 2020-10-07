В московских СИЗО введены ограничительные меры из-за коронавируса

Член Московской общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что со среды во всех столичных СИЗО введены ограничительные меры из-за COVID-19.

"С сегодняшнего дня врач ФСИН ввел ограничительные меры. Теперь члены ОНК не смогут ходить по камерам. Согласно распоряжению врача, ограничения введены с 7 октября и до особого распоряжения", - сказала правозащитница.

Она пояснила, что теперь члены ОНК смогут встречаться с гражданами только в кабинетах. Она также уточнила, что ограничения не касаются адвокатов и следователей.

Напомним, члены общественных наблюдательных комиссий возобновили покамерные обходы в столичных СИЗО только в конце сентября.

Между тем главный внештатный инфекционист ФСИН Григорий Каминский в эксклюзивном интервью "РГ" сказал, что в тюремном ведомстве продолжают действовать усиленные меры против коронавируса.