В УФСИН разъяснили суть ограничений в московских СИЗО из-за коронавируса

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве разъяснили, какие ограничения введены в связи с коронавирусом. Как передает ТАСС, родственники смогут проводить краткосрочные свидания с заключенными московских СИЗО по предварительной записи.

"В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции и согласно постановлению главного государственного санитарного врача ФСИН России, с 07.10.2020 и до особого указания в подведомственных учреждениях УФСИН России по Москве введены режимно-ограничительные мероприятия, - пояснили в столичном управлении ФСИН. - Посещение арестованных защитниками, адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание им юридической помощи, проходит в следственных кабинетах. Родственники смогут осуществлять краткосрочные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в комнатах для краткосрочных свиданий через стекло по предварительной записи в электронной очереди".

Начиная с 7 октября прием передач в столичных СИЗО также будет проходить по предварительной записи в электронной очереди с соблюдением временного интервала не менее 30 минут. На время действия ограничительных мероприятий приостановлены длительные свидания с осужденными, отбывающими наказание в учреждениях хозотрядах столичных СИЗО и колонии в Зеленограде.

"Также с 7 октября ограничены все перемещения по территории учреждений представителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, Общественной наблюдательной комиссии и иных лиц", - отметили в УФСИН. При этом все мероприятия на территории учреждений продолжают осуществляться только при использовании средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания, бахил и перчаток).

Ранее член общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что камеры СИЗО вновь закрыты для посещения правозащитников.

Главный внештатный инфекционист ФСИН Григорий Каминский в эксклюзивном интервью "РГ" сказал, что в тюремном ведомстве продолжают действовать усиленные меры против коронавируса.