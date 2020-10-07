Пожар в санатории "Ялта" потушен

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в лечебном корпусе военного санатория "Ялта" министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Крым.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара на техническом этаже здания составила 1,2 тысячи квадратных метров. Для тушения спасатели задействовали три пожарных гидранта уличной водопроводной сети и четыре водовозки "Воды Крыма". В ликвидации огня участвовали 45 человек и 14 единиц техники.

Ранее в крымском главке МЧС сообщили о ликвидации горения в здании, где рано утром загорелась обшивка между восьмым этажом и кровлей. По уточненным данным, из-за пожара в были эвакуированы 370 человек. А причиной возгорания по сообщению пресс-службы Южного военного округа стало замыкание электропроводки.