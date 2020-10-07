Удастся ли новому мэру вернуть Анапе курортный облик

На днях у одного из самых проблемных кубанских муниципалитетов - города-курорта Анапа - появился новый мэр: 34-летний Василий Швец сменил на этом посту Юрия Полякова, ушедшего в отставку в конце июля после того, как губернатор Кубани Вениамин Кондратьев резко раскритиковал его работу.

Большинство местных жителей, как выяснилось, согласны с такой оценкой. Экс-мэр, считают они, не смог справиться с коррупцией среди чиновников, остановить бесконтрольную застройку прибрежной зоны и решить проблемы ЖКХ. Впрочем, все эти беды копились при попустительстве и нескольких предшественников Полякова. Их стараниями Анапа за последние десять лет изменилась до неузнаваемости: от популярного у миллионов туристов уютного черноморского городка с парками и скверами почти ничего не осталось. Как мы уже рассказывали ("Дворцы на золотом песке" - "РГ-Неделя" от 12.08.2020), их место заняли высотки и каменные джунгли с такими же спальными районами, как и в обычном мегаполисе.

При вступлении в должность Швец пообещал исправить ситуацию.

- Сегодня консолидированный бюджет Анапы составляет 5,5 миллиарда рублей, - констатировал мэр. - Перед своей командой ставлю задачу - за предстоящую пятилетку увеличить эту цифру вдвое. Локомотивом должен быть санаторно-курортный комплекс. У нас есть амбициозный проект - сделать набережную Анапы самой протяженной в мире, длиной более 20 километров. Реализация проекта позволит сохранить дюны и в то же время проложить по ним уникальный терренкур с пешеходной и велозоной, смотровыми площадками.

Еще одно стратегическое направление - улучшение существующих и создание новых комфортных общественных городских пространств: прогулочных зон, парков, скверов. "Ежегодно необходимо высаживать не менее трех тысяч деревьев, в каждом населенном пункте разбивать парки и скверы. Где именно, мы решим вместе с жителями", - сказал градоначальник. Он также пообещал продолжить возведение соцобъектов и остановить хаотичную застройку курорта. "Мы уже отзываем выданные ранее разрешения на строительство многоэтажных жилых комплексов на побережье, боремся, по сути, за каждый квадратный метр курортной земли. И здесь нужна ваша поддержка", - обратился мэр к анапчанам.

От популярного у миллионов туристов уютного городка с парками и скверами почти ничего не осталось

Его призыв был услышан.

- Жители города продолжают активно обсуждать эти предложения, - говорит известный в Анапе общественный деятель, эколог кандидат биологических наук Светлана Панькова. - Чтобы задать вопрос, теперь не надо записываться на прием: мэр сам идет к людям, интересуется их мнением. Буквально накануне наблюдала, как вместе с заместителями он часа два общался с прохожими на улицах. Правильно, что мэр сразу решил активно включаться в жизнь города, а не сидеть в кабинете. Важно, чтобы чиновники прислушивались к советам умудренных житейским опытом людей. Необходимо собрать экспертов-курортологов и вместе подумать, что можно сделать для исправления сложившейся ситуации. Ведь из-за варварской застройки природных буферных зон в Анапе даже климат изменился, активно формируются условия для создания селевых потоков. Честно признаюсь, еще пару месяцев назад думала, что уже ничего не исправить. Теперь появилась надежда.

Кстати

Василий Швец окончил школу в Крымске, экономический и юридический факультеты Кубанского государственного университета. С 2008 года работал помощником занимавшего тогда пост вице-губернатора Вениамина Кондратьева. Вместе с ним в 2014-2015 годах служил в Управлении делами Президента России. В 2015 году стал директором краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, а затем - вице-губернатором Кубани.