Стало известно, сколько в среднем получают работники АвтоВАЗа

Средняя зарплата на Волжском автозаводе составляет почти 42 тысячи рублей. Об этом сообщает паблик "Нетипичный АвтоВАЗ" в соцсети "ВКонтакте", ссылаясь на корпоративные СМИ.

"Раз в полгода - перед колдоговорными конференциями - в вазовских СМИ публикуются данные о средней зарплате. Последний раз это случилось 28 августа 2020 года. По итогам первого полугодия 2020 года официальная средняя зарплата на АвтоВАЗе составила 41 876 рублей", - информирует паблик.

Отмечается, что за год показатель вырос почти на 3 тысячи рублей. Кроме того, известно, что нынешний размер оплаты труда выше среднего по Самарской области - примерно на 2,5 тысячи рублей. В Тольятти и Самаре средние зарплаты составляют 35,2 и 40,9 тысячи рублей соответственно. Они выросли, в свою очередь, на 1,6 и 2 тысячи за год.

"Сейчас на среднюю вазовскую зарплату можно купить 2,3 местного стандартного потребительского набора, а на тольяттинскую - лишь 1,97", - посчитали администраторы паблика.

В то же время сайт "Лада.Онлайн" представил динамику средней зарплаты на АвтоВАЗе за несколько лет. Так, в 2014 году она составляла 28 271 рублей, в 2018-м - 41 500 рублей.

Интересно, что в профсоюзной организации автокомпании "Единство" в марте сообщали, что работники завода получают в среднем около 30 тысяч рублей, а на руки - после вычета всех налогов и взносов - примерно 25 тысяч рублей.

Ранее "РГ" отмечала, что рабочие АвтоВАЗа могут сэкономить при покупке Lada 7-10% стоимости, воспользовавшись заводской льготной программой.