Распоряжение губернатора Ставропольского края от 5 октября 2020 года № 482-р "О некоторых мерах по обеспечению соблюдения гражданами, прибывающими на территорию Ставропольского края, ограничительных мероприятий"

1. В соответствии с постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности" и от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" и от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и в целях обеспечения соблюдения гражданами, не зарегистрированными по месту жительства (пребывания) на территории Ставропольского края, прибывающими на территорию Ставропольского края воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом, комплекса ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 (далее соответственно - ограничительные мероприятия, прибывающие граждане):

1.1. Уведомить прибывающих граждан о том, что:

1.1.1. В соответствии с постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности" и от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края":

1.1.1.1. Прибывающим гражданам (за исключением граждан, указанных в подпункте 6.5 и пункте 7 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края") необходимо обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной территории (далее - режим самоизоляции) и незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту пребывания без посещения медицинских организаций при появлении первых симптомов простудного заболевания.

1.1.1.2. На территории Ставропольского края введен комплекс ограничительных мероприятий, в том числе установлены требования об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (масочный режим) при нахождении в общественном транспорте (включая такси), помещениях общего пользования многоквартирных домов, посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не приостановлена, и осуществлении трудовой деятельности в таких местах, при любом выходе на улицу, а также о соблюдении дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

1.1.2. Невыполнение указанных и иных правил поведения при введении режима повышенной готовности, а также нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения влечет за собой административную ответственность, установленную статьями 6.3 и 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.2. Вручать до отмены режима повышенной готовности, введенного постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 "О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности", каждому прибывающему гражданину уведомление о введенном в Ставропольском крае комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 (далее - уведомление) по форме согласно приложению к настоящему распоряжению.

1.3. Считать необходимым в период до отмены на территории Ставропольского края режима повышенной готовности:

1.3.1. Органам местного самоуправления поселений и городских округов Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления края):

1.3.1.1. Организовать работу по выявлению и учету прибывающих граждан, вручению им уведомлений.

1.3.1.2. Еженедельно информировать координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края, образованный постановлением Правительства Ставропольского края от 17 марта 2020 г. № 121-п, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю и Межрегиональное Управление № 101 Федерального медико-биологического агентства по г.Лермонтов о количестве врученных уведомлений и соблюдении прибывшими гражданами, получившими уведомления, режима самоизоляции.

1.3.2. Поручить министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края совместно с комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества, Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - ГУ МВД РФ по краю) организовать работу по вручению уведомлений прибывающим гражданам, осуществляющим въезд на территорию Ставропольского края на личном автомобильном транспорте.

1.3.3. Линейным отделам внутренних дел на транспорте, территориальным органам ГУ МВД РФ по краю, организациям всех форм собственности, являющимся владельцами объектов транспортной инфраструктуры железнодорожного, воздушного, автомобильного транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров из других субъектов Российской Федерации, организовать работу по вручению уведомлений прибывающим гражданам, осуществляющим въезд на территорию Ставропольского края на указанных видах транспорта.

1.3.4. Должностным лицам органов и организаций, указанных в подпунктах 1.3.2 и 1.3.3 настоящего распоряжения, обеспечить незамедлительное направление в органы местного самоуправления края по месту пребывания прибывающих граждан, которым вручены уведомления, отрывных талонов к уведомлениям для их учета и обеспечения контроля за соблюдением режима самоизоляции.

1.3.5. Органам местного самоуправления края совместно с территориальными органами ГУ МВД РФ по краю обеспечить контроль за соблюдением режима самоизоляции прибывающими гражданами и в случае выявления нарушений, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, направлять соответствующую информацию должностным лицам, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях.

2. Поручить министерству дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края в 2-дневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить изготовление уведомлений по форме согласно приложению к настоящему распоряжению и снабжение ими государственных органов, органов местного самоуправления края и организаций, указанных в подпункте 1.3.3 настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Петрашова Р.Я. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Приложение к распоряжению Губернатора Ставропольского края от 05 октября 2020 г. № 482-р

Форма

Уведомление о введенном в Ставропольском крае комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019

Смотрите приложение к настоящему распоряжению







