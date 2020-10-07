У Дональда Трампа обнаружили антитела к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп близок к выздоровлению от коронавируса. Симптомов этого заболевания у него нет уже более суток, а температура не поднималась четыре дня. Более того, в крови главы Белого дома обнаружили антитела к COVID-19. Об этом рассказал лечащий врач американского лидера Шон Конли.

По словам доктора, президент нынешним утром заявил о том, что чувствует себя замечательно.

"На сегодняшний день нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации", - цитирует письменное заявление Конли ТАСС.

Между тем в анализе крови Трампа наконец обнаружили антитела к коронавирусу, которых не было в анализе, сделанном 1 октября вечером, когда и выяснилось, что президент болен. Несмотря на все эти позитивные факторы, специалисты, как заверил врач, "продолжат внимательно следить" за состоянием здоровья президента.

Напомним, поздно вечером 1 октября Трамп сообщил, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус SARS-CoV-2. В пятницу утром политику стало хуже. Врачи посоветовали американскому лидеру начать лечение в медцентре. Спустя трое суток он покинул госпиталь.