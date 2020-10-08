Черчесов рассказал, почему заменил Дзюбу в матче со Швецией

Станислав Саламович, что скажете в целом об игре?

Станислав Черчесов: Результат не в нашу пользу. Хотели победить, владели преимуществом в первом тайме, но пропустили гол, хотя ничто его не предвещало. Это расстроило. В то же время хотели проверить игроков, различные сочетания: Соболев и Мостовой, Кутепов, Джанаев и Кудряшов. С одной стороны - счет нас не устроил, с другой - есть интересная информация, которую стоит проанализировать.

Как оцените игру Мостового и Соболева?

Станислав Черчесов: Были у них интересные моменты, были и не очень. Первые нюансы они еще не уловили, но хорошо, что вышли на поле. Мы им будем подсказывать. Болельщики и эксперты похвалят Соболева за гол, и он молодец. Однако его нужно вписывать в командную игру, чтобы он больше помогал партнерам.

Замены Оздоева и Дзюбы в перерыве были запланированы заранее?

Станислав Черчесов: Две замены не были запланированы, но игра складывалась не в нашу пользу. Перед игрой понимали, что Дзюба проведет один тайм, как и Оздоев.

Чувствовалась поддержка болельщиков на трибунах?

Станислав Черчесов: Рады, что дали возможность зрителям посетить матч. Их было немного, но мы их хорошо слышали. Хотелось бы, чтобы в следующих встречах было больше людей. Все-таки футбол без болельщиков - это немного не то.

Не удивил счет матча Германия - Турция - 3:3?

Станислав Черчесов: Почему меня должно что-то удивлять? Я смотрел матч, обе команды показали качественный футбол. В Турции стартовал чемпионат, они в другом функциональном состоянии. У них всегда была хорошая сборная, нас ждет тяжелый поединок в воскресенье.