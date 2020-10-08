Хованская выступила против проекта о "всероссийской реновации"

Законопроект о комплексном развитии территорий и реновации в регионах России нельзя принимать в нынешней редакции, считает глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская. Она предложила его отозвать.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который дает возможность сносить или реконструировать дом при согласии 2/3 собственников квартир. Документом, в частности, предусматривается переселение жителей, включенных в программу, с использованием механизма обязательного заключения договоров о переходе прав на жилые помещения.

Поправки внесли члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Госдумы Евгений Москвичев.

Хованская видит риски в некоторых положениях законопроекта. "Если дом не аварийный, то нет основания для изъятия. А здесь практически изъятие, в документе написано, что ты обязан заключить договор, - пояснила она. - А договор - это двухстороннее соглашение".

По словам главы комитета, нельзя допустить нарушения прав собственников и нанимателей жилья. "С жильцами нужно договариваться, иначе мы завязнем в судах", - заключила депутат.

Авторы ранее комментировали эту тему. В поправках, как подчеркивал Журавлев, не идет речь о принудительном переселении жильцов, однако предлагается учитывать их мнение при принятии решения о целесообразности включения того или иного дома в программу по сносу и реконструкции. Как ранее объясняла инициатор поправок, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в результате их принятия "надо урегулировать эту ситуацию, чтобы мошенники не пользовались отсутствием норм в законе и не сдерживали развитие жилищного строительства, реновацию домов".

Кроме того, в конце сентября стало известно, что по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина в нижней палате парламента приступили к разработке законопроекта для реализации программы по ветхому жилому фонду.