Китай славится своими долгожителями, а все потому, что им известен секрет поддержания крепкого здоровья. Очень может быть, что этот секрет - очень простой. Дело в том, что в Китае и стар, и млад постоянно пьют горячую воду.

Везде в Китае - в библиотеках и на вокзалах, в аэропортах и автовокзалах, в кафе, ресторанах и гостиницах - есть большие бойлеры с кипятком. Из них любой желающий - и таких много - может набрать себе кипяточка в собственную кружку, которую всегда носят с собой.

Привычке постоянного употребления горячей воды уже несколько тысяч лет. Очень популярным в стране является горячий чай. Потому что чай и горячая кипяченая вода, по мнению китайских медиков, являются хорошими средствами от всех недугов.

Китайцы с древности ценят и любят воду как профилактическое средство от большинства болезней. Люди часто принимают горячие ванны, парят ноги, делают согревающие компрессы и т.д. Одним словом, кипяток является атрибутом повседневной жизни каждого уважающего себя и свое здоровье китайца.

В чем же польза кипяченой воды с точки зрения традиционной китайской медицины?

1. Согревающий эффект воды способен расширять кровеносные сосуды, тем самым содействуя кровообращению и согревая организм. Итоги научных исследований говорят, что если хорошенько попарить ноги в воде температурой 40-45 градусов, в течение получаса кровообращение в организме здорового человека увеличивается в 10-18 раз.

Фото: Медиакорпорация Китая

2. Согревающий эффект горячей воды стимулирует секрецию гормонов, тем самым улучшая обмен веществ, а это, в свою очередь, способствует выведению продуктов обмена веществ и токсинов.

3. Горячая ванна помогает расслабиться, восстановить гибкость суставов, при этом расходуются калории. Медицинские исследования показали, что количество калорий, расходуемое во время приема горячей ванны в течение часа, равнозначно получасовой ходьбе. Более того, постоянный прием горячих ванн помогает в профилактике диабета.

4. Употребление кипяченой воды эффективно снимает напряжение слизистых оболочек дыхательной системы, помогает в откашливании мокроты, это эффектное средство при лечении кашля во время простуды. Кроме того, вдыхание горячего пара активно воздействует на состояние полости рта, увлажняет слизистую носовой полости, что не только предотвращает проникновение в организм вирусов, но и помогает устранить слизь в легких.

5. Выпить стакан горячей воды или принять горячую ванну одинаково полезно. И то, и другое ускорит кровообращение, снимет утомление, активизирует циркуляцию крови в головном мозге.

Фото: Медиакорпорация Китая

6. По теории традиционной китайской медицины, согревающий компресс способен улучшить кровоснабжение поврежденных тканей и снять боль. Например, во время менструальных болей согревающий компресс на живот активизирует кровообращение, устраняет застой крови, снимает болевые ощущения в результате урегулирования в организме живительной энергии ци.

7. Очень полезно регулярно парить ноги - эта приятная процедура регулирует работу внутренних органов. Согревающий эффект от теплой воды способен усилить циркуляцию крови и энергии ци в ногах, что позитивно сказывается не только на общем состоянии здоровья, но и помогает улучшить настроение.

8. Теплая среда также способна активизировать коммуникативные способности человека и укреплять иммунную систему. Так что употребление кипяченой воды или регулярные водные процедуры помогут улучшить сопротивляемость болезням.

Утро каждого китайца начинается со стакана горячей воды. Это необходимо, чтобы "завести" пустой желудок. Китайцы верят, что частое употребление кипятка способно не только продлить жизнь, но и выглядеть значительно моложе.

Если вы почувствовали усталость или оказались в стрессовой ситуации, простыли, перенервничали, проголодались, замерзли или, наоборот, изнываете от жары, переутомились на работе или переживаете личную драму или разочарование, на помощь придет целебная вода! Попейте горячей воды, примите теплую ванну, попарьте ноги или сделайте согревающий компресс: от всех бед - один ответ!