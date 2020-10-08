Под Рязанью начали разминирование деревни рядом с горевшим арсеналом

В Рязанской области в непосредственной близости от складов с боеприпасами, где произошел пожар, начали разминирование населенного пункта. Саперы работают в полутора километрах от арсенала, сообщает Минобороны РФ.

Группа разминирования инженерно-саперных подразделений работает в деревне Дегтярка. В группу входят 45 военнослужащих и три единицы техники. Они зачищают от взрывоопасных предметов дома и улицы, социальные объекты, объекты инфраструктуры. Другая группа, в которую вошли 11 саперов, две единицы техники и кинолог с собакой, работающей по боеприпасам, ведут разведку периметра технической территории складов.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны, сводные отряды разминирования, прибывшие на место ЧС, включают в себя 120 специалистов и 32 единицы спецтехники, в том числе пять роботов "Уран-6" и "Уран-14", для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов. Всего в настоящее время на ликвидации пожара работают более 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Также в зоне ЧС от МЧС действует группировка в количестве 199 человек и 46 единиц техники. Кроме того, в Рязанскую область отправились отряды ГУ МЧС России по городу Москве и Тульской области. Всего в зоне ЧС будет сосредоточена группировка МЧС России в количестве 392 человека и 81 единица техники, в том числе 36 автоцистерн.