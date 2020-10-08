Пропавшего под Владимиром школьника ищут сотни человек

Семилетнего мальчика, пропавшего 28 сентября в Камешковском районе Владимирской области, ищут несколько сотен человек со спецтехникой.

По словам мамы мальчика, ребенок в положенное время не вернулся из школы. Первоклассник весь месяц на школьном автобусе с удовольствием ездил на учебу из своего села Горки в город Камешково. Рейс, развозящий младших учеников по домам после уроков, - в 13:30. Путь до Горок недолгий, минут пятнадцать - двадцать, то есть около 13:50 ребенок должен был уже вернуться. Но этого не случилось.

- Он точно приехал, это подтвердила женщина, сопровождавшая детей во время поездки в автобусе, - говорит мама. - Вместе с ним приехало около десяти человек - ученики начальной школы из нашего села. Все ребята разошлись по домам, но мой не пришел...

От автобусной остановки до их дома идти минуты три - четыре. Дом стоит на центральной улице. Куда мог деться ребенок, правоохранители и поисковики пытаются понять уже больше десяти суток.

- Никого не подозреваю, абсолютно, - отвечает на обычный в таких случаях вопрос женщина. - У нас спокойный, тихий район.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа регионального следственного управления СК РФ. К поискам школьника привлечены следователи и следователи-криминалисты СК России, оперативники, кинологи с собаками, военнослужащие, волонтеры. Используется вся необходимая техника: квадрокоптеры с тепловизорами, болотоходы, легкомоторный самолет, автотранспорт.

- Штаб работает круглосуточно. Выполняют задачи добровольцы "ЛизаАлерт", сотрудники Следственного комитета РФ, МВД, военные, а также специалисты и сотрудники МЧС, СПСЧ, АСС ВО, АСФ ВО, ГИМС, прокуратуры, администрации Камешковского района и области и просто неравнодушные местные жители. Новые маршруты отрабатывают кинологические расчеты "ЛизаАлерт" и МВД, - рассказали представители поискового движения.

По их словам, территорию прочесывают сотни человек, отсмотрены тысячи сделанных с беспилотников фотографий, пройдено больше 10 тысяч километров. Но пока, увы, безрезультатно.

По информации следственного управления СК РФ по Владимирской области, осмотрено больше 150 строений, включая жилые дома села Горки, допрошены больше 250 человек. Осушен один пруд, водолазы исследовали ближайшие водоемы.

- Благодаря видеозаписям с камер наружного видеонаблюдения выявлены транспортные средства, проезжавшие во время исчезновения школьника в поселке Горки, - рассказали в ведомстве. - Удалось установить владельцев автомобилей, которые проверены на причастность к совершению преступления.

Кроме того, следствие в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего", назначило 16 экспертиз: генетическую, компьютерную, трассологическую и другие.

Ребенок в день своего исчезновения был одет в синюю куртку, темные брюки, имел при себе школьный рюкзак. Ему на вид семь лет, худощавый, светло-русый, ростом 120 сантиметров. Все, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, могут позвонить по телефону 8 (49248) 2-12-52 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.