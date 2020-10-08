Пропавшего под Владимиром школьника ищут сотни человек

Новости

В Москве начинается фестиваль документальных фильмов о психическом здоровье 16:13
Трамп готов продолжить очные дебаты с Байденом 16:10
Росгвардия поможет коллегам из Беларуси 15:52
США выведут войска из Афганистана до конца года 15:51
Спасенных на Урале львенка и леопарда отправят в Танзанию 15:41
Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19 15:37
СК объявил об окончании работы по делу "омбудсмена полиции" 15:30
Под Рязанью начали разминирование деревни рядом с горевшим арсеналом 15:25
Netflix выпустит анимационный сериал по "Годзилле" 15:22
Патриарх Кирилл ушел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом 15:20
Great Wall вернулась в Россию с пикапом Wingle 7. Названа цена 15:15
Заседание суда по нарушениям на стадионе ФК "Спартак" пройдет 12 октября 15:14
Джордж Мартин рассказал, как Ходор умрет в его новой книге 15:12
Названы самые опасные водители. Это не пенсионеры 15:00
Алексей Учитель назвал дату премьеры "Цоя" 14:58
Медведев предложил прививать от COVID-19 кандидатов "ЕР" на выборах в Госдуму 14:57
Медведев прокомментировал протесты в Киргизии 14:55
Дмитрий Медведев оценил перспективы новых малых партий 14:47
Экс-депутат: Порошенко продавал оружие сирийским террористам 14:45
ММКФ назвал первых победителей 14:41
Путин поручил МЧС перейти на прямые закупки техники 14:40
Актер Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне финтес-клуба в Москве 14:28
В Шотландии запретили продавать алкоголь внутри пабов 14:17
Медведев призвал соблюдать все предписания из-за пандемии 14:16
Медведев сообщил о разговоре с Путиным о прошедшей избирательной кампании 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 14:30
Рубрика: Происшествия

Пропавшего под Владимиром школьника ищут сотни человек

Текст: Элина Труханова
Семилетнего мальчика, пропавшего 28 сентября в Камешковском районе Владимирской области, ищут несколько сотен человек со спецтехникой.

По словам мамы мальчика, ребенок в положенное время не вернулся из школы. Первоклассник весь месяц на школьном автобусе с удовольствием ездил на учебу из своего села Горки в город Камешково. Рейс, развозящий младших учеников по домам после уроков, - в 13:30. Путь до Горок недолгий, минут пятнадцать - двадцать, то есть около 13:50 ребенок должен был уже вернуться. Но этого не случилось.

В Севастополе расширят зону поиска предположительно убитой студентки

- Он точно приехал, это подтвердила женщина, сопровождавшая детей во время поездки в автобусе, - говорит мама. - Вместе с ним приехало около десяти человек - ученики начальной школы из нашего села. Все ребята разошлись по домам, но мой не пришел...

От автобусной остановки до их дома идти минуты три - четыре. Дом стоит на центральной улице. Куда мог деться ребенок, правоохранители и поисковики пытаются понять уже больше десяти суток.

- Никого не подозреваю, абсолютно, - отвечает на обычный в таких случаях вопрос женщина. - У нас спокойный, тихий район.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа регионального следственного управления СК РФ. К поискам школьника привлечены следователи и следователи-криминалисты СК России, оперативники, кинологи с собаками, военнослужащие, волонтеры. Используется вся необходимая техника: квадрокоптеры с тепловизорами, болотоходы, легкомоторный самолет, автотранспорт.

- Штаб работает круглосуточно. Выполняют задачи добровольцы "ЛизаАлерт", сотрудники Следственного комитета РФ, МВД, военные, а также специалисты и сотрудники МЧС, СПСЧ, АСС ВО, АСФ ВО, ГИМС, прокуратуры, администрации Камешковского района и области и просто неравнодушные местные жители. Новые маршруты отрабатывают кинологические расчеты "ЛизаАлерт" и МВД, - рассказали представители поискового движения.

По их словам, территорию прочесывают сотни человек, отсмотрены тысячи сделанных с беспилотников фотографий, пройдено больше 10 тысяч километров. Но пока, увы, безрезультатно.

В Петербурге нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

По информации следственного управления СК РФ по Владимирской области, осмотрено больше 150 строений, включая жилые дома села Горки, допрошены больше 250 человек. Осушен один пруд, водолазы исследовали ближайшие водоемы.

- Благодаря видеозаписям с камер наружного видеонаблюдения выявлены транспортные средства, проезжавшие во время исчезновения школьника в поселке Горки, - рассказали в ведомстве. - Удалось установить владельцев автомобилей, которые проверены на причастность к совершению преступления.

Кроме того, следствие в рамках расследования уголовного дела, которое возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего", назначило 16 экспертиз: генетическую, компьютерную, трассологическую и другие.

Ребенок в день своего исчезновения был одет в синюю куртку, темные брюки, имел при себе школьный рюкзак. Ему на вид семь лет, худощавый, светло-русый, ростом 120 сантиметров. Все, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, могут позвонить по телефону 8 (49248) 2-12-52 или в дежурную часть любого территориального органа полиции.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

Главное сегодня

В Кремле сравнили ситуацию в Киргизии с бардаком и хаосом
Мишустин заявил о рекордном урожае зерна
За сутки в России подтверждено 11 493 случая COVID-19 в 85 регионах
Патриарх Кирилл ушел на карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом
Захарова раскритиковала очередные призывы ввести санкции против России
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах