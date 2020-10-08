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08.10.2020 19:50
Рубрика: Происшествия

Тюрьма отменяет прием

В столичных СИЗО вновь введены ограничения из-за COVID-19
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 228(8282)
В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщили о введении в казенных домах столицы ограничительных мер из-за коронавируса.

"Посещение арестованных защитниками, адвокатами и иными лицами, имеющими право на оказание им юридической помощи, проходит в следственных кабинетах, - рассказали в ведомстве. - Родственники смогут осуществлять краткосрочные свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в комнатах для краткосрочных свиданий через стекло по предварительной записи в электронной очереди".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Напомним, долгое время в столичных СИЗО действовал режим особых условий. Потом меры были ослаблены. В конце сентября члены общественных наблюдательных комиссий возобновили покамерные обходы в следственных изоляторах. Но теперь по согласованию с главным государственным санитарным врачом ФСИН России вновь введены режимно-ограничительные мероприятия. Они будут действовать до особого указания, то есть срок не установлен, все зависит от ситуации.

Так что правозащитники пока не смогут посещать камеры заключенных. Как рассказали в столичном управлении ФСИН, прием передач теперь производится по предварительной записи в электронной очереди, с соблюдением временного интервала не менее 30 минут.

"Все мероприятия на территории учреждений продолжают осуществляться только при использовании средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания, бахил и перчаток)", - рассказывают в ведомстве.

На время действия режимно-ограничительных мероприятий приостанавливаются длительные свидания с осужденными, отбывающими наказание в учреждениях УФСИН России по Москве, то есть в хозотрядах следственных изоляторов и колонии в Зеленограде.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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"Такие меры продиктованы необходимостью защиты подозреваемых, обвиняемых и осужденных от проникновения инфекции в СИЗО", - подчеркивают в тюремном ведомстве.

Главный внештатный инфекционист ФСИН Григорий Каминский в интервью "РГ" сказал, что в тюремном ведомстве продолжают действовать усиленные меры против коронавируса.

"Мы продолжаем бороться: пандемия не закончена. Тем более это актуально сейчас, в период обострения ситуации, - говорит он. - Мы просим относиться с пониманием к нашим строгим профилактическим мерам".

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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