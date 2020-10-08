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08.10.2020 07:30
Рубрика: Происшествия

С площади Владивостока исчезли скандально известные гранитные лавочки

Текст: Ольга Журман (Владивосток)

Из-за большого общественного резонанса администрация Владивостока была вынуждена убрать с центральной площади города гранитные скамейки.

Заммэра Владивостока понизили в должности после истории со скамейками

Об этом сообщает "Интерфакс".

Их вывезли для хранения на закрытую территорию. Дальнейшая судьба изделий будет решена позднее с привлечением профессионального дизайнерского сообщества.

Скамейки напоминали жителям города могильные плиты. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку правомерности закупки лавочек и вазонов, также удививших горожан размером, дизайном и предназначением.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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