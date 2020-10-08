С площади Владивостока исчезли скандально известные гранитные лавочки

Из-за большого общественного резонанса администрация Владивостока была вынуждена убрать с центральной площади города гранитные скамейки.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Их вывезли для хранения на закрытую территорию. Дальнейшая судьба изделий будет решена позднее с привлечением профессионального дизайнерского сообщества.

Скамейки напоминали жителям города могильные плиты. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку правомерности закупки лавочек и вазонов, также удививших горожан размером, дизайном и предназначением.