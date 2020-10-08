Александр Цыбульский вступил в должность губернатора Поморья

Новости

Экс-борца Дацика освободят досрочно 13:45
В Госдуме предложили ввести в школах уроки здоровья 13:45
В Дагестане возбудили дело по факту ДТП со школьным автобусом 13:42
Мишустин заявил о рекордном урожае зерна 13:41
Глава Киргизии готов обсудить отставку после возвращения ситуации в правовое поле 13:39
В Москве закрыли 49 подпольных казино 13:39
Мишустин выделил около трех млрд рублей на стимулирующие выплаты соцработникам 13:32
Кабмин выделил на жилье для ветеранов более миллиарда рублей 13:17
В Кремле уверены в контроле льготной ипотеки 13:16
В сериал по "Властелину колец" добавят постельные сцены 13:14
В РПЦ рассказали о состоянии патриарха Кирилла, ушедшего на карантин 13:04
В Кремле не подтвердили планы встречи Путина, Пашиняна и Алиева 12:59
Мишустин потребовал соблюдать сроки исполнения поручений президента 12:57
Высокопоставленным чиновникам Киргизии запретили выезд за рубеж 12:56
В Псковской области из-за аномально теплой осени распустились первоцветы 12:53
Лидер группы "СерьГа" Сергей Галанин переболел коронавирусом 12:47
Лукашенко обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19 12:44
Число пострадавших от взрывов под Рязанью увеличилось до 16 12:33
Автомобиль Илона Маска пролетел рядом с Марсом 12:21
СК возбудил дело против ростовского депутата за хищение газа на 44 млн рублей 12:12
Володин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-сенатора Долгих 12:08
Культурный форум в Петербурге предложили отменить из-за коронавируса 11:55
В пресс-службе президента Киргизии заверили, что он не покидал Бишкек 11:51
Профессор Анциферов: Многие умершие от коронавируса болели диабетом 11:48
В Москве число госпитализированных с COVID-19 за неделю выросло на 14% 11:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 13:02
Рубрика: Власть

Александр Цыбульский вступил в должность губернатора Поморья

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Фото: Cергей Мальгавко/ТАСС Фото: Cергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Cергей Мальгавко/ТАСС

В Архангельске прошла церемония инаугурации Александра Цыбульского, победившего на выборах губернатора региона 13 сентября.

Фото: Константин Завражин
В 20 регионах страны избраны губернаторы

Председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский огласил постановление о результатах выборов: считать избранным на должность губернатора Александра Цыбульского, получившего 69,63 процента голосов избирателей.

- Расцениваю это не как личную заслугу, а как доверие тому курсу на развитие, который мы предложили жителям Поморья, - отметил Александр Цыбульский после принесения присяги. - Наша работа будет нацелена на повышение качества жизни каждого человека во всех уголках региона. Ни одна задача не будет считаться выполненной, если реальный положительный эффект от нее не почувствуют на себе жители области. Статистика - это еще не результат работы. Результат - то, что войдет в каждый дом.

По словам Цыбульского, именно по этому принципу формировалась программа социально-экономического развития Архангельской области "Вместе мы сильнее".

- Программа полностью основана на предложениях и инициативах жителей региона. Они свою работу выполнили, указав нам на проблемы и болевые точки. Начинаем воплощать эти предложения в реальные дела, - подчеркнул губернатор.

"Реализация национальных проектов, модернизация и расширение инфраструктуры и развитие на этой основе народного хозяйства Архангельской области являются первоочередной задачей", - отметил в своем поздравлении полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.

Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области 2 апреля 2020 года. До этого он руководил Ненецким автономным округом.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск Единый день голосования-2020

Главное сегодня

В Кремле уверены в контроле льготной ипотеки
Мишустин потребовал соблюдать сроки исполнения поручений президента
COVID-19 стали чаще выявлять у детей
В РПЦ рассказали о состоянии патриарха Кирилла, ушедшего на карантин
В пресс-службе президента Киргизии заверили, что он не покидал Бишкек
Путин назвал несерьезными разговоры о полном переходе школ на "дистанционку"
Матвиенко выступила за освобождение от налогов малого бизнеса и ИП