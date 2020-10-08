Александр Цыбульский вступил в должность губернатора Поморья

В Архангельске прошла церемония инаугурации Александра Цыбульского, победившего на выборах губернатора региона 13 сентября.

Председатель избирательной комиссии Архангельской области Андрей Контиевский огласил постановление о результатах выборов: считать избранным на должность губернатора Александра Цыбульского, получившего 69,63 процента голосов избирателей.

- Расцениваю это не как личную заслугу, а как доверие тому курсу на развитие, который мы предложили жителям Поморья, - отметил Александр Цыбульский после принесения присяги. - Наша работа будет нацелена на повышение качества жизни каждого человека во всех уголках региона. Ни одна задача не будет считаться выполненной, если реальный положительный эффект от нее не почувствуют на себе жители области. Статистика - это еще не результат работы. Результат - то, что войдет в каждый дом.

По словам Цыбульского, именно по этому принципу формировалась программа социально-экономического развития Архангельской области "Вместе мы сильнее".

- Программа полностью основана на предложениях и инициативах жителей региона. Они свою работу выполнили, указав нам на проблемы и болевые точки. Начинаем воплощать эти предложения в реальные дела, - подчеркнул губернатор.

"Реализация национальных проектов, модернизация и расширение инфраструктуры и развитие на этой основе народного хозяйства Архангельской области являются первоочередной задачей", - отметил в своем поздравлении полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан.

Александр Цыбульский был назначен врио губернатора Архангельской области 2 апреля 2020 года. До этого он руководил Ненецким автономным округом.