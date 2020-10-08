Экс-борца Дацика освободят досрочно

Скандально известный бывший участник боев без правил Вячеслав Дацик, отбывающий наказание за незаконный переход границы, будет освобожден досрочно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Тосненского городского суда Ленинградской области.

О досрочном освобождении ходатайствовал сам Дацик, его просьба удовлетворена.

Напомним, экс-борец был задержан в конце прошлого года на реке Нарва. По версии следствия, Дацик с товарищем пытались пересечь российско-эстонскую границу. В июне суд вынес приговор, Дацик получил один год в колонии общего режима.

Когда Вячеслав Дацик занимался боями без правил, он получил известность под псевдонимом "Рыжий Тарзан", его самая главная награда - Кубок Мира. Правда, мирной жизнь Дацика назвать сложно, он неоднократно конфликтовал с законом, на его счету грабежи и нападения. Четыре года назад Дацик устроил погром в борделе, за что его осудили на три с половиной года. А в феврале 2019 года, когда боец вышел на свободу, его позвали сниматься в ленте "Брат-3".