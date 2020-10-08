Госкомиссия приняла реставрацию Преображенской церкви в Кижах

Государственная комиссия приняла реставрацию Преображенской церкви ансамбля Кижского погоста. Делегация специалистов и экспертов управления министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу побывала на острове и подписала соответствующие акты.

Об этом в четверг в Петрозаводске заявила заместитель министра культуры России Алла Манилова, подтвердили корреспонденту "РГ" в пресс-службе музея-заповедника. Правда, точная дата открытия церкви, в которой не было служб более 40 лет, пока не называется.

Как добавила Алла Манилова, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Точную дату согласуют с руководителями страны и Святейшим Патриархом Кириллом.

"РГ" писала и о реставрации Преображенской церкви, и о предполагаемом открытии. Планировалось сделать это в августе нынешнего года - в праздник Преображения Господня. Но ситуация с коронавирусной инфекцией внесла свои коррективы.