Подозреваемый в убийстве студентки в Севастополе сделал признание

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 20-летней студентки в Севастополе во время морской прогулки, дал признательные показания. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Подозреваемый сознался, что не оказал девушке помощь, когда она тонула.

- Установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению, - рассказали в пресс-службе.

Следователи также установили, что в отношении девушки не было совершено насильственное преступление криминального характера. Эти сведения были получены при проведении следственных и оперативных мероприятий, исследовании на полиграфе, изучении средств объективного контроля и оборудования судна.

Сейчас мужчину продолжают допрашивать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как отметили в ведомстве, следователи продолжают отрабатывать другие версии развития событий. Продолжаются поиски пропавшей, их территория расширилась.

Напомним, девушка пропала 29 сентября после морской прогулки на катере из бухты Круглой. Ее спутника задержали 6 октября по подозрению в убийстве. Он сообщил, что студентка пропала во время купания, а затем отказывался давать показания.