Подозреваемый в убийстве студентки в Севастополе сделал признание

Новости

Минпромторг: Продажу алкоголя онлайн вряд ли легализуют в ближайшее время 22:35
МИД РФ: Российские журналисты в Карабахе получили средние и тяжелые ранения 22:12
Лже-Тихановская проникла на закрытую встречу парламента Дании 22:04
ФБР сорвало заговор с целью похищения губернатора Мичигана 21:56
ВОЗ сообщила о рекордном однодневном росте случаев заражения 21:48
В Москве опечатали отделение "Альфа-банка" из-за нарушений по COVID-19 21:39
"Блокадный дневник" получил главный приз ММКФ 21:15
В Вооруженных силах инфицированы коронавирусом более тысячи военнослужащих 20:53
Трейлер "Главного героя" с Рейнольдсом собрал более 720 тысяч просмотров 20:47
Российский сериал "Эпидемия" вошел в десятку лучших на Netflix 20:32
В Москве не введут жесткие меры при соблюдении требований Роспотребнадзора 20:31
Губернатор Югры Наталья Комарова заразилась коронавирусом 20:24
Госдума попросила у Бундестага помощи в получении материалов по делу Навального 19:24
Вышел первый трейлер "Манка", нового фильма Дэвида Финчера 19:20
ОДКБ: Участие Турции в конфликте в Нагорном Карабахе было бы деструктивным 19:09
Россия - Швеция - онлайн-трансляция товарищеского матча 19:00
Rolls-Royce планирует выпустить электрокар к 2030 году 18:54
Мишустин отметил важность прекращения огня в Карабахе 18:52
Аарон Соркин рассказал о продолжении "Социальной сети" 18:51
БелАЭС разрешили выполнение экспериментов на малой мощности 18:39
Захарова: Москва запросит у Берлина отчет ОЗХО по Навальному 18:34
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди 18:30
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе 18:29
У "Оскара" опять поменялся регламент 18:23
Apple потребовала от администрации Telegram удалить три канала 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Оперштаб ответил на вопросы по переводу москвичей на удаленку
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
Каникулы в сети: чем занять школьника на отдыхе
08.10.2020 20:35
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в убийстве студентки в Севастополе сделал признание

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 20-летней студентки в Севастополе во время морской прогулки, дал признательные показания. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Фото: Пресс-служба Главного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
В Севастополе студентка пропала после прогулки на яхте

Подозреваемый сознался, что не оказал девушке помощь, когда она тонула.

- Установлено, что в результате нарушения норм и правил судовождения капитаном судна сложились такие обстоятельства, при которых терпящей бедствие в воде девушке не была оказана своевременная помощь, не были приняты меры к ее спасению, - рассказали в пресс-службе.

Следователи также установили, что в отношении девушки не было совершено насильственное преступление криминального характера. Эти сведения были получены при проведении следственных и оперативных мероприятий, исследовании на полиграфе, изучении средств объективного контроля и оборудования судна.

Сейчас мужчину продолжают допрашивать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как отметили в ведомстве, следователи продолжают отрабатывать другие версии развития событий. Продолжаются поиски пропавшей, их территория расширилась.

Напомним, девушка пропала 29 сентября после морской прогулки на катере из бухты Круглой. Ее спутника задержали 6 октября по подозрению в убийстве. Он сообщил, что студентка пропала во время купания, а затем отказывался давать показания.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Минздрав не рекомендовал россиянам ходить в гости и посещать мероприятия
МИД РФ: Доклады о "российскому вмешательству" не могли писать серьезные люди
В Кремле серьезно обеспокоены данными по коронавирусу
Российские журналисты пострадали в зоне конфликта в Нагорном Карабахе
В Москве не введут жесткие меры при соблюдении требований Роспотребнадзора
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах