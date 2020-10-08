В МВД удивились, откуда Навальный узнал о "минировании" аэропорта в Омске

"20 августа на адрес электронной почты Ленинского райсуда города Омска поступило письмо с информацией о том, что аэропорт областного центра, здания районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты и банков заминированы, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. - В 8 часов 23 минуты о случившемся была проинформирована дежурная часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску, после чего по указанным адресам незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии".

Кинологи со служебно-розыскными собаками обследовали все здания и прилегающие к ним территории. "В ходе проведенных проверок предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было", - рассказали в полиции.

В транспортном управлении МВД по СибФО уверяют, что проверки не повлияли на работу всех "заминированных" учреждений, за исключением временной эвакуации сотрудников и посетителей. Так из здания аэропорта были эвакуированы 180 посетителей и 58 сотрудников. При этом работа служб, обеспечивающих безопасность полетов, не прерывалась.

В полиции обращают внимание на появившуюся в СМИ информацию о том, что заведомо ложное сообщение о заминированных учреждениях Омска было сделано с целью помешать экстренной посадке рейсового самолета, одним из пассажиров которого являлся Навальный.

Удалось установить, что анонимное сообщение о минировании было отправлено посредством бесплатного почтового сервиса, серверы которого расположены на территории Германии.

В итоге по факту ложного сообщения о минировании 20 августа аэропорта и других учреждений следователь отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по ч. 2. ст. 207 Уголовного кодекса РФ "заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба".

"Следователь подготовил международное поручение в компетентные органы Федеративной Республики Германия об оказании правовой помощи на определение принадлежности и установление владельца адреса электронной почты, с которой было направлено сообщение о минировании учреждений в Омске. В настоящее время оно направлено Генпрокуратурой РФ", - рассказали в УТ МВД по Сибирскому федеральному округу.

При этом полицейских очень заинтересовало, как Навальный узнал о минировании омского аэропорта. "Информация о минировании аэропорта органами внутренних дел не разглашалась, поэтому вызывает вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у Навального, находившегося в берлинской клинике "Шарите" и по сообщениям оттуда только пришедшего в себя, появились сведения, которых, нигде не было", - говорится в полицейском релизе.

Ранее "РГ" сообщала, что у правоохранителей остается много вопросов к сотрудникам Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) и иным лицам, сопровождавшим Навального в период поездки. "Следователи устанавливают, что именно эти люди делали в гостиничном номере, в котором проживал Навальный, зачем забирали из него предметы, которые могли бы послужить вещественными доказательствами в рамках проверки, в том числе бутылки с водой, и каким способом они их перевозили", - рассказали в полиции.