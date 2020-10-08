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В сериал по "Властелину колец" добавят постельные сцены

Новости
    08.10.2020, 13:14
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Как справедливо отмечают аналитики, Профессор ворочается в гробу, ведь, судя по всему, в гигантоманском сериале Amazon по "Властелину колец" будут в наличии интимные сцены. Меж тем в эпосе Толкина ничего такого не было - напомним.

Фото: twitter.com/ witchernetflix
Опубликованы кадры с раненной Йеннифэр из второго сезона "Ведьмака"

Соответственно, не было их и в трилогиях Питера Джексона, большого поклонника Профессора, подошедшего к адаптациям его книг с огромной любовью.

Про вероятное нововведение рассказал портал TheOneRing.net. Обратив внимание, что Amazon Studios официально наняла Дженнифер Уорд-Лиланд, известную в кинопроизводстве Новой Зеландии кооридинатора секс-сцен. О чем есть информация на официальном сайте женщины.

При этом отмечено: масштаб проекта таков, что на него - согласно информации отраслевого профсоюза Окленда - брошено 80% местных киноресурсов. Так что какие-то другие шоу производить сейчас просто некому.

Фото: kinopoisk.ru
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В связи с чем в Сети уже юморят насчет не точечной, а повальной "хардкорной" обнаженки по примеру "Игры престолов". Тем более что на соответствующих ресурсах уже объявлен каст для статистов с указанием, что им придется заголяться в кадре.

Еще раз подчеркнем: Профессор был ревностным католиком, и в его произведениях никакого секса вообще нет.

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