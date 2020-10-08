Постановление губернатора Забайкальского края от 8 октября 2020 года № 131 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

2. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Забайкальскому краю, организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальными предпринимателями:

1) усилить контроль за соблюдением хозяйствующими субъектами требований к осуществлению деятельности, предусмотренных постановлениями Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" и от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края";

2) осуществлять информирование граждан, в том числе работников, о необходимости соблюдения мер профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

3. Работодателям:

1) усилить контроль за соблюдением работниками требований, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления;

2) организовать (при возможности) перевод работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) в количестве не менее 30% от общей численности на дистанционный режим работы;

3) осуществлять мероприятия, направленные на "разрыв" механизма передачи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 15.

4. Рекомендовать профсоюзным организациям усилить контроль за исполнением локальных правовых актов, предусматривающих меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), реализацией планов неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), соблюдением регламентов безопасной деятельности организации (индивидуального предпринимателя), в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

А.М.Осипов





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 октября 2020 года № 131

Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года№ 120):

1) преамбулу после цифр "№ 4615" дополнить словами ", от 5 октября 2020 года № 7589";

2) в Комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Запретить на территории Забайкальского края на период действия режима повышенной готовности проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме.

Деловые мероприятия проводить исключительно в дистанционном режиме, за исключением мероприятий общей численностью не более 20 человек по вопросам жизнеобеспечения населения.";

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обязать граждан при их нахождении в общественных местах и общественном транспорте, а также при выполнении ими работы, связанной с осуществлением деятельности, которая разрешена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Абзац первый настоящего пункта не применяется в случаях нахождения граждан на улицах, площадях, скверах и парках при соблюдении социального дистанцирования.";

в) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Приостановить с 9 октября по 22 октября 2020 года включительно деятельность зрелищно-развлекательную прочую в части функционирования танцплощадок, дискотек.";

3) пункт 13 Особого порядка передвижения на территории Забайкальского края лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки, утвержденного указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"13. При передвижении на территории Забайкальского края в общественном транспорте, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатки (при возможности), не трогать лицо руками, воздерживаться от разговоров по телефону, от приема пищи и напитков.".

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126):

1) преамбулу после цифр "№ 5802" дополнить словами ", от 5 октября 2020 года № 7589";

2) в подпункте 8 пункта 1 слова "при условии" заменить словами ", за исключением их внутренних помещений, функционирующих в режиме ночных клубов, танцплощадок, при условии окончания работы не позднее 24 часов 00 минут, заполнения не более 50 % от предусмотренного числа посетителей и";

3) в пункте 11:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"11. Возобновить на территории Забайкальского края проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных мероприятий (за исключением деловых) с общей численностью не более 50 человек при условии:";

б) в подпункте 1 слово "зрителей" заменить словами "задействованных в проведении мероприятий зрителей, организаторов, персонала, других граждан";

в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) согласования в соответствии с пунктом 12 настоящего постановления проведения мероприятий с общей численностью более 20 человек, организуемых для населения, в том числе с его участием и (или) участием творческих коллективов.";

4) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Согласование проведения мероприятий, указанных в пункте 11 настоящего постановления, осуществляется исполнительным органом государственной власти Забайкальского края, уполномоченным в сфере деятельности, в рамках которой проводятся мероприятия (далее -уполномоченный орган), во взаимодействии с администрацией муниципального образования Забайкальского края, на территории которого планируется проведение мероприятия (далее - администрация муниципального образования Забайкальского края).

Для согласования проведения мероприятия организатор мероприятия обязан не позднее чем за семь рабочих дней до начала мероприятия направить в администрацию муниципального образования Забайкальского края уведомление о проведении мероприятия (далее - уведомление).

В уведомлении должны быть указаны наименование мероприятия, организатор мероприятия и адрес получения почтовой корреспонденции, а также лицо (лица), ответственное(ые) за проведение мероприятия; предполагаемые количество и возраст участников мероприятия; дата, время и место проведения мероприятия; меры, принятые и (или) которые будут приняты для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Администрация муниципального образования Забайкальского края в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, рассматривает его, принимает правовой акт о согласовании проведения мероприятия либо о несогласовании проведения мероприятия и направляет его с приложением уведомления в уполномоченный орган с использованием государственной информационной системы Забайкальского края "Электронный документооборот в исполнительных органах государственной власти Забайкальского края".

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения от администрации муниципального образования Забайкальского края правового акта о согласовании проведения мероприятия либо о несогласовании проведения мероприятия с приложением уведомления рассматривает их и принимает правовой акт о согласовании проведения мероприятия либо о несогласовании проведения мероприятия с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края.

В случае принятия вышеуказанных правовых актов о согласовании проведения мероприятия в них определяется должностное лицо (лица), ответственное(ые) за осуществление контроля за выполнением требований пункта 21 настоящего постановления при проведении согласованного мероприятия.

Копия правового акта о согласовании проведения мероприятия либо о несогласовании проведения мероприятия уполномоченного органа направляется им организатору мероприятия по адресу, указанному в уведомлении, либо вручается ему не позднее одного рабочего дня со дня принятия такого правового акта.";

5) абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:

"Ответственность за проведение в соответствии с настоящим постановлением мероприятий, указанных в пункте 11 настоящего постановления, организаторами которых являются государственные органы, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели, а также за возникновение угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при их проведении возлагается на указанные органы, организации и индивидуальных предпринимателей.";

6) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, органам местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края оказывать всестороннее содействие исполнительным органам государственной власти Забайкальского края в организации работы оперативных контрольных групп, указанных в пункте 4 настоящего постановления.".







