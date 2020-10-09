МИД: Трехсторонние консультации по Карабаху пройдут в Москве в пятницу

Встреча в Москве глав внешнеполитических ведомств России, Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоится уже в пятницу, передает РИА Новости.

Эту информацию подтвердила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат ответила утвердительно на вопрос, считает ли она возможным проведение переговоров во второй половине дня 9 октября.

Напомним, несколькими часами ранее стало известно, что Армения и Азербайджан согласились приглашение президента России Владимира Путина принять участие в консультациях в Москве по Нагорному Карабаху.